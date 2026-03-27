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TRAGEDIJA

Djevojka poginula nakon skoka kroz prozor fakulteta u Beogradu: Unutar objekta se zapalila pirotehnika

Istraga o okolnostima događaja je u toku

Zapalila se pirotehnika. X

Dž. R.

27.3.2026

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je sinoć došlo do tragičnog događaja kada se zapalila pirotehnika unutar objekta, a jedna studentica je iskočila kroz prozor i nažalost poginula.

Policija je sinoć u 22:40 sati dobila prijavu da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba bez znakova života, a utvrđeno je da je riječ o 25-godišnjakinji.

Javnosti su saopštili informacije koje su dobili od očevidaca o okolnostima tragičnog događaja.

- Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor - naveo je načelnik Policijske stanice Stari Grad Radenko Resanović u pisanom saopštenju.

On dodaje da su uposlenici fakulteta ugasili pirotehnička sredstva nakon određenog vremena.

Istraga o okolnostima događaja je u toku, a potrebno je istražiti kako su pirotehnička sredstva dospjela u objekat fakulteta i kako je došlo do njihovog aktiviranja.

# FILOZOFSKI FAKULTET
# PIROTEHNIKA
# BEOGRAD
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