Duško Knežević osuđen na četiri i po godine zatvora: Atlas banci mora uplatiti 12 miliona eura i u budžet države 400.000 eura

Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević danas je u Višem sudu osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri i po godine u predmetima poznatim kao "Kaspija 1" i "Kaspija 2".

Presudu je izrekao sudija Amir Đokaj, prenosi portal ETV.

Knežević je, kako je naveo sud, obavezan da uplati 12 miliona eura Atlas banci, kao i 400.000 eura u budžet države.

U ovom predmetu optužen je bio i Đorđe Đurđić, izvršni direktor Atlas banke AD Podgorica, ali je on ranije zaključio sporazum o priznanju krivice i pravosnažno osuđen na šest mjeseci kućnog zatvora.

Zlouptreba položaja i pranje novca

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Kneževiću se na teret stavlja da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, kao i pranje novca, u vezi s prodajom hotela "Princes" u Baru.

U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. godine, s umišljajem, nagovorio Đurđića da potpiše i službenim pečatom ovjeri garanciju za kompaniju "Kaspia Properties Holdings Limited" iz Dubaija, na iznos od 12,5 miliona eura.

U obrazloženju presude sudija Đokaj istakao je da je, na osnovu izvedenih dokaza i iskaza svjedoka, krivica Kneževića nesporna.

Sud mu je za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja izrekao kaznu zatvora od tri godine, dok je za pranje novca dobio dvije godine. Izrečena jedinstvena kazna iznosi četiri i po godine zatvora.

- Knežević je kriv jer je podstrekao Đorđa Đurđića da potpiše i pečatom ovjeri garanciju kojom se Atlas banka obavezuje da će kompaniji Kaspia Propertiese platiti 12,5 miliona eura - kazao je sudija Đokaj.

Stav suda

Prema stavu suda, Đurđić je djelovao pod utjecajem Kneževića. Spornu garanciju sastavio je Knežević, a ovjerio Đurđić. Sudija se u obrazloženju pozvao i na pravosnažnu presudu Privrednog suda kojom je naloženo da Atlas banka isplati 12,5 miliona eura kompaniji Kaspia Propertiese.

- Takođe, po tužbi Atlas banke vodi se postupak protiv Duška Kneževića jer je šteta za banku 15.205.504 eura - naveo je sudija Đokaj.

U presudi je istaknuto i da je Knežević sebi pribavio korist u iznosu od 12.400.000 eura.

Sud je, kako je naglašeno, "poklonio vjeru iskazu Đurđića, ali i svjedočenjima zaposlenih iz banke koji su saopštili da garancija nije data u skladu s bankarskim procedurama".

Kneževiću je produžen pritvor.

Njegova advokatica Andrijana Razić izjavila je novinarima ispred suda da će zajedno s kolegama podnijeti žalbu Apelacionom sudu.

Do sada su protiv Kneževića donijete četiri presude - osim ove osuđujuće u tri postupka je oslobođen optužbi.