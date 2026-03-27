Orkanski vjetar u Zagrebu ruši sve pred sobom, teško stradao i Mirogoj

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je Hrvatsku. Olujni vjetar sa udarima i do 120 km na sat čupa stabla, brojni su objekti u Zagrebu oštećeni. Ozlijeđeno je nekoliko ljudi, a građanima je upućen apel da ne izlaze iz kuće.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta otkazana je nastava u školama diljem Hrvatske, prenosi HRT.

Stradao je i zagrebački Mirogoj do te mjere da je zbog sigurnosti groblje potpuno zatvoreno, ispraćaji su obavljeni, no ukopi su obustavljeni najvjerojatnije do sutra.

Prema prvim procjenama, srušeno je ili oštećeno više od 200 stabala koja su oštetila spomenike i grobove.

Zbog jakog nevremena na području većeg dijela Hrvatske nastali su brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, te je bez opskrbe električnom energijom oko 18.000 korisnika, priopćio je HEP danas.

Najveći broj kvarova uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren, snijeg i voda, kaže HEP.

Očekuje se da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tokom dana, dok će se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima rješavati i tokom sutrašnjeg dana.