Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku: Bilo mu je zabranjeno ući i u BiH, pa je u ime Trojkine politike kompromisa - zabrana ukinuta

Srbijanskom historičaru i profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošu Koviću zabranjen je ulazak u Republiku Hrvatsku, uz obrazloženje da predstavlja prijetnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima jedne ili više država članica Evropske unije.

Ković je istakao da mu je odluka uručena na graničnom prijelazu Batrovci, dok je bio na putu prema Bosni i Hercegovini, gdje je trebao učestvovati na promociji knjige “Tesla, Srbin sam” historičara Branislava Stankovića.

Prema njegovim riječima, nakon višesatnog čekanja na granici zbog, kako tvrdi, pojačanih sigurnosnih procedura, izdvojen je sa strane bez dodatnog objašnjenja. Potom je pozvan u policijsku stanicu, gdje mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Hrvatsku.

- Traženo je da potpišem dokument, ali sam to odbio nakon što sam vidio da se navodi kako predstavljam prijetnju javnom redu, sigurnosti i zdravlju - izjavio je Ković.

Dodao je da je dokument ipak uručen uz zabilješku da je odbio potpis. Zbog zabrane ulaska, Ković i njegov kolega su put prema Bosni i Hercegovini nastavili alternativnim pravcem, preko Brčkog, što je dovelo do otkazivanja planirane promocije u Gradišci.

Na pitanje o razlozima zabrane, Ković je kazao da odgovore na to imaju nadležne institucije Hrvatske, ali je izrazio uvjerenje da je odluka povezana s njegovim javnim nastupima i istraživačkim radom. Istakao je da će, uprkos zabrani, nastaviti baviti se historijskim istraživanjima i javno iznositi svoje stavove.

- Vjerujem da se istina ne može sakriti ovakvim mjerama - poručio je Ković.

Dodao je i da ga iznenađuje što mu ovakva mjera nije ranije izrečena, s obzirom na njegove javne istupe i porodičnu historiju. Inače, njemu je i u martu 2022. godine zabranjen ulazak u BiH na graničnom prijelazu Vardište uz obrazloženje iz Granične policije BiH da predstavlja opasnost po sigurnost BiH. Koviću je ranije zabranjen ulazak i u Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

On je kazao da je "u ime politike kompromisa i relaksacije koju su predvodile stranke Trojke i u svjetlu izjave lidera SDP-a kako je OSA vraćena narodu", pa je Koviću u maju 2023. godine biti ukinuta zabrana ulaska u BiH, tako da se on jučer mogao slobodno uputiti prema BiH. Međutim, zaustavila ga je Granična policija Hrvatske.