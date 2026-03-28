Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPOMENUO I SEVERINU

Vučić najavio protestnu notu Hrvatskoj zbog zabrane ulaska historičaru Koviću

Samo zbog toga mu je zabranjen ulaz na teritoriju Hrvatske, rekao je Vučić novinarima u Surčinu

Aleksandar Vučić. Anadolija

A. O.

28.3.2026

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je u Beogradu kazao da će Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje, ukoliko već nije, uputiti protestnu notu Hrvatskoj zbog zabrane ulaska profesoru Milošu Koviću na teritoriju te države.

Vučić je ocijenio da je riječ o, kako je naveo, “divljaštvu i arbitrarnoj odluci” te tvrdi da je takva praksa, prema njegovim riječima, do sada nezabilježena u Evropi kada je riječ o zabrani ulaska na teritoriju jedne članice Evropske unije.

Dodaje da su, prema njegovoj ocjeni, mediji u Srbiji o ovom slučaju uglavnom šutjeli, dok su istovremeno, kako je rekao, bili veoma zabrinuti u situacijama kada je hrvatska pjevačica Severina Vučković "kratko zadržana na ulazu u Srbiju", naglašavajući da joj nije bio zabranjen ulazak.

- Šutite kada je jedan intelektualac, šta god ja mislio o njemu i on o meni, zadržan samo zato što je išao na promociju knjige historičara Branislava Stankovića "Nikola Tesla, Srbin sam". Samo zbog toga mu je zabranjen ulaz na teritoriju Hrvatske - rekao je Vučić novinarima u Surčinu.

Prema njegovim riječima, problem nastaje kada se, kako tvrdi, sprječava ulazak osobama koje govore o operaciji "Oluja", stradanjima u Jasenovcu i Prebilovcima te drugim mjestima stradanja srpskog naroda, što je nazvao "evropskim vrijednostima".

Podsjetimo, Koviću je danas zabranjen ulazak u Hrvatsku, a u martu 2022. godine zabranjen mu je ulazak u BiH na graničnom prijelazu Vardište, kao i ulazak i u Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

# SRBIJA
# HRVATSKA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# MILOŠ KOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.