Vučić najavio protestnu notu Hrvatskoj zbog zabrane ulaska historičaru Koviću

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je u Beogradu kazao da će Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje, ukoliko već nije, uputiti protestnu notu Hrvatskoj zbog zabrane ulaska profesoru Milošu Koviću na teritoriju te države.

Vučić je ocijenio da je riječ o, kako je naveo, “divljaštvu i arbitrarnoj odluci” te tvrdi da je takva praksa, prema njegovim riječima, do sada nezabilježena u Evropi kada je riječ o zabrani ulaska na teritoriju jedne članice Evropske unije.

Dodaje da su, prema njegovoj ocjeni, mediji u Srbiji o ovom slučaju uglavnom šutjeli, dok su istovremeno, kako je rekao, bili veoma zabrinuti u situacijama kada je hrvatska pjevačica Severina Vučković "kratko zadržana na ulazu u Srbiju", naglašavajući da joj nije bio zabranjen ulazak.

- Šutite kada je jedan intelektualac, šta god ja mislio o njemu i on o meni, zadržan samo zato što je išao na promociju knjige historičara Branislava Stankovića "Nikola Tesla, Srbin sam". Samo zbog toga mu je zabranjen ulaz na teritoriju Hrvatske - rekao je Vučić novinarima u Surčinu.