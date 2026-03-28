Nakon što je američki nosač aviona stigao u Hrvatsku: Brojni mornari prošetali Splitom

Veliki broj mornara s američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford danas je izašao na kopno u Splitu, dok je brod usidren ispred grada. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, koji je u Split stigao u okviru planirane posjete i redovnog održavanja.

Iz američke ambasade u Hrvatskoj saopćeno je da je dolazak dio vojne saradnje između dvije zemlje, te da je ovaj nosač i ranije boravio u Splitu. Ipak, njegov dolazak dolazi nakon niza problema koji su zabilježeni u posljednjih nekoliko sedmica.

Sredinom marta na brodu je izbio požar u glavnoj praonici, zbog čega je nosač morao na hitne popravke. Nakon toga upućen je u bazu Souda Bay na Kritu, gdje je sanirana šteta i obavljeno održavanje. Iako požar nije bio povezan s borbenim djelovanjem, izazvao je ozbiljne poteškoće za posadu. Prema američkim medijima, više od 600 mornara ostalo je bez svojih ležajeva, pa su neki bili primorani spavati na podu i improviziranim mjestima.

Problemi se tu nisu završili. U proteklom periodu ponovo su se pojavili kvarovi na sanitarnom sistemu, uključujući začepljenja toaleta, na što se i ranije ukazivalo. Takvi tehnički problemi dodatno su otežali svakodnevni život posade tokom duge misije.

USS Gerald R. Ford već mjesecima boravi na moru, a tokom krize na Bliskom istoku bio je uključen u operacije povezane s ratom protiv Irana. U međuvremenu je privremeno napustio zonu djelovanja radi popravki, prije nego što je uplovio u Jadransko more.

Dolazak ovog impresivnog vojnog broda i ovaj put je izazvao veliku pažnju javnosti, ali dolazi u trenutku kada iza sebe ima period obilježen tehničkim i logističkim izazovima.