Američki nosač aviona Gerald R. Ford u splitskom akvatoriju

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) uplovio je u subotu u Split, u Hrvatskoj, gdje boravi radi održavanja i popravki nakon višemjesečnog angažmana u više operativnih zona, uključujući Karibe, istočni Mediteran i Crveno more.

Boravak nosača aviona u Splitu dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija u svijetu, a ekipa Anadolu zabilježila je njegove kadrove u splitskom akvatoriju danas.

Riječ je o jednom od najpoznatijih i tehnički najnaprednijih brodova američke mornarice, koji je u najveći hrvatski grad na obali Jadranskog mora dolazio i u oktobru 2025. godine, dok je prvi put u toj luci boravio u junu 2023. godine. Najnoviji dolazak uslijedio je nakon zaustavljanja u grčkoj bazi Souda Bay, gdje su obavljene procjene oštećenja i pripreme za daljnje sanacione radove.

Nedavni požar i učešće u operacijama na Bliskom istoku

Nosač aviona nalazio se u Sredozemnom moru kada je 24. oktobra prošle godine američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) naredio njegovo ubrzano preusmjeravanje prema području Kariba, u okviru pojačanog američkog vojnog angažmana usmjerenog prema Venecueli i administraciji Nikolasa Madura (Nicolasa Madura).

Nakon toga, brod je prebačen i prema Bliskom istoku, gdje je učestvovao u američko-izraelskim operacijama povezanima s ratom protiv Irana.

Tokom raspoređivanja, na brodu je 12. marta izbio požar u glavnim brodskim prostorijama za veš, a američki zvaničnici su naveli da incident nije bio povezan s borbenim djelovanjem.

Međutim, požar je izazvao ozbiljne logističke probleme na brodu, uključujući oštećenja smještajnih prostora, zbog čega je dio članova posade privremeno ostao bez kreveta i morao koristiti improvizovani smještaj. Američka mornarica je potom pokrenula istragu i sanaciju oštećenih prostora.

USS Gerald R. Ford smatra se najvećim aktivnim ratnim brodom na svijetu. Dug je više od 330 metara, visok oko 76 metara i ima 25 paluba. Njegova izgradnja koštala je oko 12,8 milijardi dolara, dok su dodatna sredstva uložena u istraživanje i razvoj tehnologija koje ovaj nosač svrstavaju među najsofisticiranije platforme američke mornarice.

Nazvan po bivšem predsjedniku SAD-a

Brod može nositi oko 75 letjelica, uključujući najnaprednije američke borbene avione, među njima F-35C Lightning II i F/A-18E/F Super Hornet, zatim izviđačke i avione za rano upozoravanje E-2D Advanced Hawkeye, elektronske jurišne avione EA-18G Growler, višenamjenske helikoptere MH-60R/S, kao i različite tipove bespilotnih letjelica.

Prema podacima američke mornarice, na brodu se nalazi više od 4.500 članova posade, uključujući mornare, tehničko osoblje i letačke timove.

Nosač je nazvan po 38. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Geraldu Rudolfu Fordu (Rudolphu Fordu), a njegova matična luka nalazi se u Norfolku, u saveznoj državi Virginia.