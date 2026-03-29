Vučić: Ostvarili smo pobjedu u svih 10 općina i gradova, neizvjesno bilo u Kuli, jedva smo izbjegli ogromno zlo

U Srbiji su održani lokalni izbori u 10 općina i gradova, a kako je kazao predsjednik države Aleksandar Vučić, SNS je ostvario pobjede na svim mjestima.

- Nadam se da poslije ovoga danas i večeras će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle, jedva smo izbjegli ogromno zlo. Maltretirali su ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog djelovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svijetu. Revolucionarne misli nerijetko zamute mozak mržnjom i onda ne mogu da razlikuju šta je dobro šta je loše. Nisu laka vremena pred nama - naveo je.

Nakon toga je prešao na čitanje rezultata.

- Aranđelovac na 90% obrađenih biračkih mesta, Aleksandar Vučić lista Naša porodica, ima gotovo 53 posto, odnosno 52,96. Studenti za Aranđelovac imaju 44,9 posto, Ruska stranka 1,09, Srpski liberali 0,6, Koalicija 381 ima 0,42 to je, ima još 4 mjesta samo da se obrade, dakle 37 mjesta je obrađeno nemoguće da dođe do promjene konačnog rezultata.

Bajina Bašta, obrađeno 51 od 52, dakle sve je jasno. 53,49% lista Aleksandar Vučić, 41,35% Ujedinjeni za Bajinu Baštu, Milan Stamatović, 1,87%, Socijaldemokratska partija Srbije, 2,2%, Izbori se za Bajinu Baštu 0,45%, Nestranački pokret za Bajinu Baštu 0,65%. Ovdje ne može ni teoretski da dođe do promjene. Bor, 43/48, 1900 prednost za SNS - 49,22 SNS, 40,3 blokaderi - rekao je Vučić.

Naveo je da su najneizvjesniji izbori održani u Kuli, a da je upravo zbog toga kasnilo obraćanje.

- U Kuli smo osvojili SNS - 50,52, oni 48. Knjaževac - SNS - 57,11, blokaderi 8,9 i 32,9 - dvije liste. Kladovo - SNS - 71,98, blokaderi 26,69. Lučani 41/43 mjesta - SNS 63,70, blokaderi 30. Majdanpek 41/41 - SNS 65,64 posto. Sevojno 4/5 biračkih mjesta - SNS 51,48, oni 44,84. Smederevska Palanka SNS - 58 posto, blokaderi 29,22 posto - rekao je Vučić.

Zahvalio se Srbiji na povjerenju.

- Mi smo sinoć dobili omnibus, posljednje istraživanje, po tom želim da vam kažem naša stranka skoro 6 godina stoji najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima po nas. Danas su uradili jednu strašnu stvar, pozivali su ljude iz više opština, obraćali im se kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i govorili da ne glasaju za listu 1 nego listu 2. To je toliko nefer i jadno. Naša demokratija to ne može da toleriše - naveo je Vučić.