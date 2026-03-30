Vučić: Putin me pitao za Kosovo i RS, upoznao sam ga sa savezom Zagreba, Prištine i Tirane

Aleksandar Vučić saopćio je da je razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom te da je Srbija dobila produženje ugovora za plin na još tri mjeseca po, kako je rekao, vrlo povoljnim uvjetima.

- Razgovarali smo o doslovno svim područjima i ono što je za mene bilo od iznimnog značaja i na čemu sam se zahvalio predsjedniku Putinu, to je da smo dobili još tri mjeseca produženja ugovora za plin po veoma povoljnim uvjetima - izjavio je Vučić tijekom obraćanja u Predsjedništvu Srbije.

Vučić je naglasio da je Srbija dobila plin po fleksibilnim uvjetima te da će cijene ostati formirane po naftnoj formuli. Tvrdi da će Srbija vjerojatno imati drugu najnižu cijenu plina u Europi, odmah iza Bjelorusije, i dodao je da je zbog toga vrlo zahvalan Putinu.

"Mi ne ovisimo izravno o cijeni Brenta"

Vučić je naveo da bi cijena naftnih derivata na pumpama u Srbiji značajno porasla u idućim danima da nije bilo reakcije države.

U obraćanju javnosti iz Predsjedništva Srbije upozorio je da bi, prema trenutnim projekcijama, cijena dizela umjesto sadašnjih oko 213 dinara (1,81 euro) mogla dosegnuti 273 dinara (2,42 eura), a potom i oko 290 dinara (2,47 eura) po litri, objavio je Tanjug.

- Mi ne ovisimo izravno o cijeni sirove nafte, odnosno cijeni Brenta, već o kotiranjima na Mediteranu koja kasne dan ili dva, nekada i tri dana - kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije podsjetio je da je država već poduzela određene mjere kako bi ublažila udar na građane i gospodarstvo, uključujući privremeno zadržavanje cijena do petka.

- Razgovarat ćemo danas s predsjednikom vlade i ministrom financija da vidimo koliki su naši financijski rezervni kapaciteti i što možemo podnijeti - rekao je Vučić.

"Koliko država može izdržati, izdržat će"

Vučić je izjavio da će se, ako dođe do kopnenog napada SAD-a na Iran, svijet suočiti s energetskom krizom kakva do sada nije zabilježena i koja će voditi do novih političkih sukoba i ratova.

U obraćanju u Predsjedništvu naveo je da je cijena nafte ujutro bila 115 dolara za barel i da se boji da će već sutra biti viša, dodajući da bi cijena dizela na pumpama u Srbiji u ovom trenutku trebala biti najmanje 273 dinara.

- Već sutra može otići i na 290 i na 300. Ono koliko država Srbija može izdržati, izdržat će. Izdržat ćemo još neko vrijeme, nema nikakve sumnje, ali ako se nastavi ova katastrofa i ako slučajno krene kopneni napad na otoke koji pripadaju Iranu, kopneni napad na Iran, svijet, posebno Europa, suočit će se s najvećom energetskom i ekonomskom katastrofom u svojoj historiji, a onda to nužno vodi u političke i daljnje ratne sukobe - rekao je Vučić.

Zamolio je sve da još jednom dobro razmisle i dodao da Europa, niti bilo tko drugi, to ne može izdržati.

- Ne može nama biti utjeha što će netko drugi, možda dan ili dva prije nas, pokleknuti. To nitko neće moći izdržati. Nemoguće je, jer nemate iz čega financirati državu. Ako mi budemo morali davati 100 dinara po litri nafte kao subvenciju, neće ništa ostati državi. Sve drugo morat ćemo prekinuti, sve infrastrukturne radove morat ćemo prekinuti da bismo mogli doslovno preživjeti - istaknuo je Vučić.

"Putin me pitao za Kosovo i RS"

Vučić je izvijestio da je s Putinom, osim o produženju ugovora za plin, razgovarao i o drugim temama te naveo da ga je Putin pitao i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku te da su razmijenili stavove o svim važnim pitanjima.

- Upoznao sam ga i sa savezom Zagreba, Prištine i Tirane, govorili smo o svim temama - rekao je Vučić u obraćanju u Predsjedništvu.

Tvrdi da je pitao Putina što misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i na Bliskom istoku, u Iranu.

- Dao mi je svoje objašnjenje i svoje viđenje situacije, svoje mišljenje - rekao je Vučić.