Vlada Kosova odobrila slanje snaga u Gazu, konačnu riječ daje parlament

Vlada Kosova usvojila je prijedlog Ministarstva odbrane kojim se odobrava upućivanje pripadnika Kosovskih bezbjednosnih snaga (KBS) u Gazu, čime je otvoren put da se ova odluka uputi parlamentu na razmatranje i usvajanje.

Prema važećim zakonima, nakon odluke izvršne vlasti, prijedlog ide pred zastupnike koji o njemu raspravljaju i glasaju, dok je na kraju potrebno i odobrenje predsjednice države.

Poruke vlasti

Kosovski premijer Aljbin Kurti istakao je na sjednici Vlade da je Kosovo spremno učestvovati i pomoći narodu Gaze, podsjećajući da je i sama zemlja od 1999. godine bila korisnik podrške međunarodnih snaga.

Ministar odbrane Ejup Maćedonci naglasio je da Kosovo ovim angažmanom želi potvrditi da je pouzdan partner i da je spremno djelovati zajedno sa saveznicima s ciljem očuvanja mira i sigurnosti, prenosi Radio Slobodna Evropa.

- Ova odluka dodatno jača međunarodni profil naše države, potvrđuje profesionalizam KBS-a i svrstava našu republiku među države koje ne samo da imaju koristi od međunarodne bezbjednosti, već i kontinuirano doprinose održavanju međunarodnog mira i poretka - rekao je Maćedonci.

Odluka o slanju trupa usvojena je bez glasova protiv i uzdržanih.

Međunarodna misija

Očekuje se da će raspoređivanje pripadnika KBS-a biti realizovano u okviru Međunarodnih stabilizacionih snaga, mehanizma uspostavljenog kroz inicijativu Odbora za mir, koju je predložio američki predsjednik Donald Tramp, s ciljem postizanja globalnog mira.

Kosovo je među prvih pet država – zajedno s Indonezijom, Marokom, Kazahstanom i Albanijom – koje su se obavezale da učestvuju u ovoj misiji, s ciljem osiguravanja sigurnosti i nadzora primirja u Pojasu Gaze.

Kako navodi Radio Slobodna Evropa, još nije poznato kada će tačno doći do raspoređivanja trupa niti koliko će ih biti angažovano.

Skupština Kosova, koja je ponovo funkcionalna nakon što je Ustavni sud 25. marta odlučio da dekret predsjednice Vjose Osmani o raspuštanju parlamenta nema pravno dejstvo, sada može razmatrati pitanje slanja trupa u Gazu, ali i usvojiti sporazum o članstvu Kosova u Međunarodnim stabilizacionim snagama.