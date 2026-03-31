Mirjana Pajković o svom hapšenju: Ne razumijem takvo ponašanje policije

Mirjana Pajković, bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, rekla je kako je policija demonstrirala bahatost i silu prilikom njenog hapšenja.

Potvrdila je da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas, prenosi portal RTCG.

Ona je juče, 30. marta uhapšena zbog nesavjesne vožnje.

Njoj je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.