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OGORČENA

Mirjana Pajković o svom hapšenju: Ne razumijem takvo ponašanje policije

Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera - kaže Pajković

Društvene mreže

D. H.

31.3.2026

 Mirjana Pajković, bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, rekla je kako je policija demonstrirala bahatost i silu prilikom njenog hapšenja.

Potvrdila je da je kažnjena sa 1.000 evra, uz četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas, prenosi portal RTCG.

Ona je juče, 30. marta uhapšena zbog nesavjesne vožnje.

Njoj je novčanu kaznu i zabranu upravljanja vozilom izrekao sudija za prekršaje.

- Policija je demonstrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumijem takvo ponašanje policije - rekla je Pajković.

Prema njenim riječima, posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je, kako kaže, konstatovao i sudija uz zamjerke.

- Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži X - rekla je Pajković, koja je poslije saslušanja puštena na slobodu.

# CRNA GORA
# MIRJANA PAJKOVIĆ
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