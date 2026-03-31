Evropske zemlje pozvale Izrael da ne širi sukob u Liban

Ministri vanjskih poslova deset evropskih država, među kojima je i Hrvatska, uputili su zajednički apel Izraelu da izbjegne dalje širenje sukoba u Libanu i poštuje teritorijalni integritet te zemlje.

U saopćenju su osudili napade Hezbolaha na Izrael, ističući podršku libanskoj vladi i pozivajući na obnovu njenog suvereniteta nad cijelom teritorijom države.

Također su naglasili potrebu za direktnim političkim pregovorima između Libana i Izraela, uz poruku da sve strane moraju hitno smanjiti tenzije.

Među potpisnicama su Belgija, Hrvatska, Kipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal i Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kalas.

Podsjećamo, Izrael je početkom marta poslao kopnene snage na jug Libana i istovremeno pokrenuo šire napade širom zemlje, navodeći da želi zaštititi svoje stanovništvo od napada Hezbolaha, koji ima podršku Irana.

Prema sporazumu o primirju iz 2024. godine, Hezbollah se obavezao na razoružavanje i povlačenje sa juga Libana.