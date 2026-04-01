Mediji u regionu o uspjehu Zmajeva: Bosnom behar probeharao, vjetar odnio sve do Amerike

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je drugi plasman u svojoj historiji na Svjetsko prvenstvo, koje će ove godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovaj izuzetan rezultat izazvao je veliku pažnju i euforiju širom regije, gdje su mediji detaljno pratili uspjeh Zmajeva.

Hrvatski mediji ističu da je riječ o jednom od najvećih dostignuća u historiji bh. nogometa. Index.hr piše da je "BiH u transu". - Nakon posljednjeg jedanaesterca, travnjak zeničkog stadiona preplavile su emocije. Igrači i stručni štab slavili su zajedno s navijačima, od kojih su neki i utrčali na teren. Scene zagrljaja, suza radosnica i pjesme obilježile su historijsku noć za bosanskohercegovački nogomet navodi Index.hr.

Portal 24sata.hr objavio je tekst pod naslovom "BiH u ekstazi, Gattuso nije mogao prekinuti crni niz", koji je izazvao veliku pažnju u Hrvatskoj. Večernji list je sažeo događaj ističući da je Bosna i Hercegovina nakon izvođenja penala eliminisala Italiju i osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.