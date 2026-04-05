Šef srbijanskih obavještajaca: Migrant je pokušao napasti gasovod, eksploziv je iz SAD-a

Direktor srbijanske Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đuro Jovanić izjavio je danas na konferenciji za medije, povodom pronalaska eksploziva u blizini plinovoda u Vojvodini, da su službe raspolagale informacijama kako će osoba iz migrantske skupine pokušati izvesti diverziju na plinsku infrastrukturu.

Jovanić je dodao da su mjesecima upozoravali na mogućnost takve prijetnje, ali su naišli na skepticizam, javlja RTS.

"Osoba iz grupe migranata"

- Mjesecima smo upozoravali vrhovnog zapovjednika, predsjednika Aleksandra Vučića, kao i državno vodstvo, da se nešto poput ovoga što se danas dogodilo može desiti. Da budem iskren, nailazili smo na skepticizam, neodobravanje i neslaganje. Kao i u slučaju kada smo morali prezentirati relevantne pokazatelje da može doći do ugrožavanja plinske infrastrukture - rekao je Jovanić.

Prema njegovim riječima, državno vodstvo, koje vodi računa o troškovima, isticalo je da su mjere izuzetno skupe i zahtijevaju velika naprezanja za pripadnike vojske.

Istaknuo je da je današnjoj akciji prethodio kvalitetan operativni rad na terenu i dobra razmjena informacija s drugim službama.

- Imali smo podatke da će osoba iz grupe migranata, vojno sposobna, pokušati izvesti diverziju na plinskoj infrastrukturi - rekao je Jovanić.

- Ta osoba će sigurno biti privedena. Pitanje je samo hoće li istraga trajati tri dana ili više mjeseci - dodao je direktor VBA.

"Eksploziv proizveden u SAD-u"

- Danas smo pronašli posebno pakiran eksploziv, hermetički zatvoren, detonatorske kapisle pripremljene i upakirane za transport, kao i detonirajući štapin te alat i opremu za pripremu eksploziva za diverziju. Otkrit ću vam jedan detalj iz istrage – po oznakama na eksplozivu vidi se da je proizveden u SAD-u - rekao je direktor VBA.

Nadležne službe ranije su saopćile da je riječ o ozbiljnom sigurnosnom incidentu koji je mogao imati dalekosežne posljedice za energetsku stabilnost Srbije i regije.

Tužiteljica Višeg javnog tužiteljstva u Subotici Mladenka Manojlović izjavila je da je tužiteljstvo slučaj kvalificiralo kao kazneno djelo nedopuštene proizvodnje, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari u stjecaju s kaznenim djelom diverzije.

Pronađeni ruksaci s eksplozivom

O akciji policije i Vojske Srbije u općini Kanjiža oglasio se i predsjednik Aleksandar Vučić.

- Pronađena su dva ruksaka i dva velika paketa eksploziva sa štapinima, a ima i drugih tragova - rekao je Vučić. Ministarstvo odbrane priopćilo je da pripadnici sigurnosnih snaga nastavljaju rad na terenu kako bi pronašli dodatne tragove te identificirali i procesuirali osobe koje se mogu dovesti u vezu s događajem.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi Ukrajinci mogli biti iza navodnog pokušaja dizanja u zrak plinovoda Turski tok na teritoriju Srbije. Sijarto je te tvrdnje iznio nakon sjednice mađarskog Vijeća za odbranu.

Ubrzo su se pojavile i teorije da je riječ o lažnom napadu, izvedenom kako bi mađarski premijer Viktor Orban povećao podršku uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju za tjedan dana.