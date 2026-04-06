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HRVATSKA

Muškarac poginuo u nesreći tokom tradicionalnog pucanja iz topa

Top je raskomadao čovjeka, kazali su očevici

Tradicionalni top. PIXSELL / Marko Prpić

B. A.

6.4.2026

U općini Desinić, u Hrvatskoj, danas je tokom tradicionalne manifestacije došlo do tragične nesreće u kojoj je jedan muškarac izgubio život. Nesreća se dogodila kada je tokom Uskrsnog ponedjeljka punio top koji je nenadano opalio.

Svjedoci tvrde da je top nekoliko puta zaredom zatajio, a zatim ipak ispalio hitac. Kada su ga sljedeći put punili, došlo je do fatalnog incidenta.

- Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka - kazali su očevici.

Na mjesto događaja odmah su stigli hitna pomoć i policija. Policijska uprava krapinsko-zagorska potvrdila je da su dojavu zaprimili u 15:15 sati putem Centra 112.

- Prilikom pucanja iz topa, jedna osoba je smrtno stradala. Slijedi uviđaj i kriminalističko istraživanje - naveli su iz policije.

Okolnosti nesreće se utvrđuju.

# NESREĆA
# TOP
# HRVATSKA
# PUCANJE
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