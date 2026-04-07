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Policija spriječila navijački obračun u Dalmaciji: Četrnaest uhapšenih

Nakon što su primijetili policiju, okupljeni su počeli bježati

Emica Elvedji/PIXSELL

D. H.

7.4.2026

Policija je u subotu u večernjim satima spriječila mogući sukob navijača na području između Dugopolja i Biska, a u akciji je uhićeno 14 osoba.

Kako je objavila splitsko-dalmatinska policija, interventni policajci osiguravali su navijače iz Šibenika koji su putovali iz Metkovića prema Šibeniku kada su na zemljanom parkiralištu uočili više vozila i skupinu mlađih osoba odjevenih u tamnu odjeću.

Nakon što su primijetili policiju, okupljeni su počeli bježati, no policajci su ih stavili pod nadzor.

Utvrđeno je da se radi o pripadnicima navijačkih skupina iz Splita i Sinja, a kod njih su pronađene marame za prikrivanje identiteta, fantomke, štitnici za zube, bandaže za ruke i zglobove te rukavice s ojačanjima na zglobovima.

Svi su uhapšeni i privedeni u policijske prostorije, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su prekršili Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Protiv njih će biti podnesene odgovarajuće prijave.

# HRVATSKA POLICIJA
# HRVATSKA
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