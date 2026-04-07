Srbija s vojnom tvrtkom iz Izraela otvara na svom teritoriju tvornicu dronova

Srbija je s izraelskim vojnim divom Elbit Systems dogovorila proizvodnju dronova na svom teritoriju, objavila je u utorak Balkanska istraživačka mreža (BIRN) u saradnji s izraelskim listom Haaretz, navodeći da je riječ o kompaniji koja je godinama kritizirana zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.

Elbit Systems

Prema tekstu, objavljenom danas na mrežnoj stranici BIRN-a, Elbit Systems će u tvornici dronova imati 51 posto vlasništva, a 49 posto bit će udio kompanije Yugoimport SDPR, srbijanskog državnog poduzeća za trgovinu naoružanjem, obrambenom opremom i transfer tehnologije, vezanog uz domaću vojnu industriju.

Otvorenje tvornice najavio je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, još početkom marta.

- Uskoro otvaramo prvu tvornicu ozbiljnih dronova, ovdje u našoj zemlji, veoma ozbiljnih, najozbiljnije svjetske produkcije - rekao je 7. marta, navodeći da je inozemni partner iz Izraela, a da bi proizvodnja mogla početi već u aprilu, ali nije otkrio ime kompanije.

Elbit Systems sada najveća izraelska tvrtka

Prema Stokholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira (SIPRI), koji prati globalnu trgovinu oružjem, Elbit Systems je vodeća izraelska kompanija za proizvodnju oružja i vojne opreme. Pozivajući se na pisanje lista The Jerusalem Post iz ožujka, BIRN navodi da je Elbit Systems sada najveća izraelska tvrtka po tržišnoj vrijednosti na burzi u Tel Avivu.

Pozivajući se na izvješće posebne izvjestiteljice UN-a Francesce Albaneze "Od ekonomije okupacije do ekonomije genocida", Elbit Systems se navodi među kompanijama koje "doprinose razvoju alata za nadzor, kontrolu masa, urbano ratovanje, prepoznavanje lica i ciljane likvidacije, alata koji se u praksi testiraju na Palestincima".

Razvijena saradnja od ranije

Izrael i Srbija već imaju razvijenu saradnju u naoružanju. Od početka 2023. izvoz oružja i streljiva iz Srbije u Izrael rastao je dramatično, a nastavio se i nakon što je vlast 23. juna 2025. potpuno zabranila izvoz naoružanja, objavili su ranije beogradski mediji.

Vrijednost izvoza streljiva i naoružanja iz Srbije u Izrael od 2023. porasla je čak 42 puta i na kraju prošle godine dosegla je 114 milijuna eura, unatoč brojnim apelima stručnjaka Ujedinjenih naroda da se prodaja vojne opreme Izraelu obustavi zbog odmazde izraelskih snaga nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Većina tog izvoza realizovana je je upravo preko SDPR-a, navodi BIRN.

"Bez komentara"

Na upite o budućoj tvornici dronova upućene SDPR-u i izraelskoj kompaniji, iz srbijanskog državnog poduzeća nije stigao odgovor, a iz Elbit Systems bio je kratak: "Bez komentara".

Prema dokumentima u koje je BIRN imao uvid, a koja su potvrdila dva neovisna izvora bliska vojnoj industriji, planirana je proizvodnja dvije vrste dronova – kratkodometnog modela velike nosivosti i s rotacijskim krilima, i naprednijeg i bržeg modela dugog dometa, koji može letjeti na visinama koje premašuju šest kilometara.

Bit cijele priče je transfer tehnologije

Izvor upućen u dogovor kaže da je dugodometni dron "napredniji" od Pegaza, borbeno-izviđačkog drona koji Srbija već proizvodi.

- Ima veću visinu leta i veću operativnu autonomiju. Bit cijele priče je transfer tehnologije, jer će i naši inženjeri raditi na tome, a taj dron je zapravo kruna čitavog projekta - navodi izvor na koji se pozivaju autori teksta.

Prema izvoru BIRN-a, u proces proizvodnje bit će uključeni i stručnjaci iz pančevačke "Utve", tvornice lakih sportskih zrakoplova i zrakoplova za obuku, koja je u vlasništvu SDPR-a, prenosi Hina.