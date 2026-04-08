Plenković upozorava na dugotrajne posljedice krize: "Cijena se ne vraća na staro"

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je prerano zaključivati da je bliskoistočna kriza završena, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili dvotjedno primirje, upozoravajući da će stabilizacija gospodarskih i energetskih tokova "dosta" potrajati, piše Hina.

Američki predsjednik Donald Tramp pristao je na dvosedmično primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori Hormuški moreuz ili se suoči s razornim udarima na svoju civilnu infrastrukturu.

Plenković je u Hrvatskom saboru, podnoseći izvještaj o sastancima Europskoga vijeća, kazao: "Prerano je za zaključiti da je kriza završena i da su rizici uklonjeni."

Premijer je dodao da je sukob razotkrio "razinu naše izloženosti događajima u tom dijelu svijeta", upozoravajući da temeljne napetosti još nisu nestale.

- Izrael, koji Iran doživljava kao egzistencijalnu prijetnju, ostaje odlučan trajno ograničiti njegove vojne i napadačke kapacitete ... nastoji neutralizirati i Hezbolah u Libanu koji također ima potporu Irana.

Izrael je, koji tvrdi da Liban nije dio dogovora o prekidu vatre, u srijedu granatirao tu zemlju najvećim intenzitetom od početka rata, ubivši više od 89 ljudi i ranivši 722, prema riječima libanonskog ministra zdravstva.

"Cijena se ne vraća na staro"

Plenković je naglasio da je Iran, iako vojno oslabljen, učvrstio svoj položaj regionalne sile, pokazao sposobnost odgovora balističkim projektilima i besposadnim sustavima te razotkrio ranjivosti sigurnosne arhitekture Perzijskog zaljeva. Također je istaknuo da je kontrola nad Hormuškim moreuz "moćan i relativno jeftin instrument strateškog pritiska koji često može biti učinkovitiji i opasniji od nedovršenog nuklearnog programa".

- Čak i u slučaju brzog smirivanja, bit će potrebno dosta vremena da se globalni gospodarski i energetski tokovi stabiliziraju - upozorio je Plenković.

Premijer je istaknuo da, iako najveći dio energenata iz Perzijskog zaljeva ide u azijske zemlje, svaki poremećaj globalne ponude odmah se odražava na cijene i dostupnost, što neizravno pogađa Europu.

- Nakon svakog takvog šoka, cijena se ne vraća na staro, već se stabilizira na novoj, ne nužno ovako visokoj, ali svakako višoj razini. Upravo zato svaka energetska kriza dugoročno mijenja uvjete u kojima djeluju naša gospodarstva.

Energetska sigurnost kao pitanje suverenosti

Plenković je naglasio da je energetska sigurnost pitanje suverenosti.

- Jasno je da se moć više ne mjeri samo veličinom gospodarstva, nego prije svega sposobnošću da tu snagu usmjeri, zaštiti i pretvori u stvaran politički utjecaj.

On je podsjetio da je na sastanku Europskog vijeća u martu razmatrana globalna posljedica sukoba na Bliskom istoku, definirajući kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere za ograničenje utjecaja na gospodarstva država članica i konkurentnost Europe.

Plenković je spomenuo i transportni pravac Hrvatske za opskrbu energentima: "Mađarska kompanija MOL naručila je 15-ak tankera s neruskom naftom koji dolaze u Omišalj, odakle se energent transportira prema Mađarskoj pouzdanim, sigurnim i funkcionalnim Jadranskim naftovodom."

- JANAF u praksi potvrđuje da sve potrebe za rafinerije u Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji može u 100-postotnom iznosu osigurati. Dakle, ne postoji nikakav rizik nedostatka opskrbe naftom ... ukoliko koriste usluge Jadranskog naftovoda.

Premijer je dodao da EU mora primijeniti jednak tretman u slučaju proširenja, s jasnom voljom da do stvarnog procesa proširenja dođe do 2029. godine, a svaka eventualna ubrzana procedura trebala bi jednako vrijediti za sve, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

Osvrćući se na neformalne sastanke, Plenković je rekao: "Zaključak je bio da su potrebna dodatna ulaganja u strateške industrije i inovacije, jačanje ključnih sektora poput obrane, čistih tehnologija i umjetne inteligencije."

- Dodatno smo u martu govorili o provedbi tih ciljeva kroz konkretne mjere: uklanjanje prepreka jedinstvenom tržištu, napredak u ostvarivanju četiriju sloboda, ubrzanje energetske tranzicije, smanjivanje administrativnog opterećenja radi poticanja inovacija i razvoja poduzeća.

Vijeće je odlučilo i jačati pristup ključnim sirovinama, povećavati energetsku neovisnost te ubrzavati dekarbonizaciju industrije radi smanjenja strateške ovisnosti kontinenta.