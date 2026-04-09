Muškarac (78) povjerovao u ulaganje u kriptovalute, pa ostao bez skoro 250.000 KM

Bez 125.000 eura ostao je 78-godišnjak iz Zagorja nakon što je nasjeo na prevaru.

Putem društvene mreže stupio je u kontakt s osobom koja mu je nudila ulaganje u kriptovalute, saopćila je policija.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je u više navrata uplaćivao novac slijedeći upute navodnog brokera, koji mu je potom prikazivao lažnu visoku dobit. Međutim, naknadnom provjerom računa utvrđeno je da ostvarena sredstva nisu bila rezultat zarade, već su prebacivana s njegovog vlastitog žiro računa.