Muškarac (78) povjerovao u ulaganje u kriptovalute, pa ostao bez skoro 250.000 KM

Bez 125.000 eura ostao je 78-godišnjak iz Zagorja nakon što je nasjeo na prevaru.
Putem društvene mreže stupio je u kontakt s osobom koja mu je nudila ulaganje u kriptovalute, saopćila je policija.
Prema dostupnim informacijama, muškarac je u više navrata uplaćivao novac slijedeći upute navodnog brokera, koji mu je potom prikazivao lažnu visoku dobit. Međutim, naknadnom provjerom računa utvrđeno je da ostvarena sredstva nisu bila rezultat zarade, već su prebacivana s njegovog vlastitog žiro računa.
Policija ističe da ukupna materijalna šteta iznosi 125.000 eura te da će biti podnesena kaznena prijava zbog računalne prijevare. Kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i dalje je u toku.
- Građane pozivamo na oprez te da ne dijele osobne i bankovne podatke s nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Dobro se informirajte prilikom investiranja i potražite financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija prije nego što uložite novac. Ne vjerujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju na trgovanje kriptovalutama iako nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas pritom da je riječ o jednostavnom načinu poslovanja - poručili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.
Savjetuju i da svaku sumnju u prevaru i sličnu kažnjivu radnju građani odmah prijave policiji na broj 192 ili lično u najbližoj policijskoj stanici.