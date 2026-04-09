Vojska Srbije provodi intenzivnu obuku tenkovskih posada za borbenu upotrebu

- Tenkisti ove sedmice na poligonu "Orešac" realizuju taktička uvježbavanja i gađanja, saopćeno je iz MOD Srbije

BEOGRAD/SARAJEVO (AA) - U oklopnim jedinicama Vojske Srbije u toku je intenzivna obuka tenkovskih posada za borbenu upotrebu modernizovanih tenkova M-84 AS1/2, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, tenkisti ove sedmice na poligonu "Orešac" realizuju taktička uvježbavanja i gađanja spregnutim mitraljezom, iz mjesta i u pokretu, u okviru priprema za složenije oblike obuke, taktičke vježbe i bojeva gađanja.

Komandir tenkovskog voda u 26. tenkovskom bataljonu, potporučnik Marko Ilić, izjavio je da je profesionalni sastav ovoj vrsti gađanja pristupio nakon intenzivne obuke u matičnoj jedinici.

- Uvođenjem ovog tenka u oklopne jedinice Vojske Srbije dobili smo veću vatrenu moć, poboljšali manevarske sposobnosti i oklopnu zaštitu - rekao je Ilić.

Modernizovani tenk M-84 AS1/2 predstavlja savremenu borbenu platformu koja, u odnosu na osnovnu verziju, ima veću vatrenu moć i unaprijeđenu oklopnu zaštitu.

Unaprijeđeni su sistem za upravljanje vatrom i mototehnički sklopovi, dok posada ima bolji pregled bojišta, dodaje se u saopćenju.