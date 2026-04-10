Božinović: Novi EU sistem prati svaki ulazak u Šengen

Od ponoći su počela nova pravila na granicama Šengenskog prostora, u okviru postepene primjene digitalnog sistema evidencije ulaska i izlaska iz Evropske unije.

Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović saopćio je da novi sistem omogućava automatsko bilježenje svih ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja, čime se ukida dosadašnje pečatiranje pasoša.

Riječ je o EES sistemu, koji evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dozvoljenog boravka, kao i eventualna odbijanja ulaska. Sistem također koristi automatizovani kalkulator za precizno praćenje dozvoljenog boravka.

Božinović je istakao da se svi podaci koji se prikupe pri ulasku ili izlasku automatski dijele između policijskih struktura država članica EU, što, kako navodi, prvi put omogućava ovakav nivo međusobne povezanosti.

Naglasio je da je sistem uveden prvenstveno iz sigurnosnih razloga, te da doprinosi boljoj kontroli granica i sprečavanju zloupotreba identiteta i putnih dokumenata.

Prema njegovim riječima, novi digitalni nadzor omogućava prepoznavanje krivotvorenih dokumenata i sumnjivih kretanja, uz korištenje biometrijskih podataka poput fotografije lica.

Postepena primjena sistema počela je ranije, a u punom obimu je zaživjela bez većih poteškoća, uz očekivanje da će dodatno unaprijediti sigurnost i efikasnost granične kontrole u EU.