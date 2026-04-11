Branimir Johnny Štulić, osnivač kultne rok grupe “Azra”, slavi 73. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, u Skoplju je rođen Branimir Johnny Štulić, pjevač i osnivač kultne rok grupe “Azra”, jedan od najvažnijih i najpoznatijih rok autora s naših prostora.

Kao dijete se s roditeljima preselio u Zagreb, gdje je nakon osnovne i srednje škole počeo studirati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali je od toga odustao i posvetio se akustičnoj gitari, pisanju tekstova i pjesama te sveukupno nekom svom putu. Jedan je od najistaknutijih predstavnika zagrebačkog novoga vala u muzici, jer se nikad nije želio uklopiti u kalup, već je radio ono što je volio i šta mu je bilo privlačno, pa je inspiraciju pronalazio u raznim temama i stvarima.

Godine 1979., nakon što je osnovao grupu “Azra” i objavio prvi singl “Balkan – A šta da radim” u saradnji s producentom “Parnog Valjka” Huseinom Hasanefendićem, i on i grupa su postigli veliki uspjeh. Već naredne, 1980. godine snimili su album “Azra” koji ih je ujedno i izbacio na rok scenu, postavši jedan od najboljih albuma tog žanra u bivšoj SFR Jugoslaviji.

“Azra”

Naziv “Azra” dao je bendu na osnovu Hajneove (Heine) istoimene pjesme, koja je kod nas poznatija s naslovom “Kraj tanana šadrvana”, a nadimak Johnny dao je sam sebi. Iako je rok poeta, sevdah ga je oduvijek privlačio i ubacivao ga je u neke svoje pjesme. Nakon raspada “Azre”, Johnny je nastavio sa solo radom i objavio još nekoliko albuma koje je radio sam.