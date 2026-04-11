Branimir Johnny Štulić, osnivač kultne rok grupe “Azra”, slavi 73. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, u Skoplju je rođen Branimir Johnny Štulić, pjevač i osnivač kultne rok grupe “Azra”, jedan od najvažnijih i najpoznatijih rok autora s naših prostora.
Kao dijete se s roditeljima preselio u Zagreb, gdje je nakon osnovne i srednje škole počeo studirati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali je od toga odustao i posvetio se akustičnoj gitari, pisanju tekstova i pjesama te sveukupno nekom svom putu. Jedan je od najistaknutijih predstavnika zagrebačkog novoga vala u muzici, jer se nikad nije želio uklopiti u kalup, već je radio ono što je volio i šta mu je bilo privlačno, pa je inspiraciju pronalazio u raznim temama i stvarima.
Godine 1979., nakon što je osnovao grupu “Azra” i objavio prvi singl “Balkan – A šta da radim” u saradnji s producentom “Parnog Valjka” Huseinom Hasanefendićem, i on i grupa su postigli veliki uspjeh. Već naredne, 1980. godine snimili su album “Azra” koji ih je ujedno i izbacio na rok scenu, postavši jedan od najboljih albuma tog žanra u bivšoj SFR Jugoslaviji.
“Azra”
Naziv “Azra” dao je bendu na osnovu Hajneove (Heine) istoimene pjesme, koja je kod nas poznatija s naslovom “Kraj tanana šadrvana”, a nadimak Johnny dao je sam sebi. Iako je rok poeta, sevdah ga je oduvijek privlačio i ubacivao ga je u neke svoje pjesme. Nakon raspada “Azre”, Johnny je nastavio sa solo radom i objavio još nekoliko albuma koje je radio sam.
Rođen engleski hirurg i paleontolog Džejms Parkinson
1755. - Rođen engleski hirurg i paleontolog Džejms Parkinson (James Parkinson), koji je otkrio i opisao nervnu bolest ekstrapiramidalnog sistema, nazvanu prema njegovom prezimenu – Parkinsonova bolest. Prvi je opisao appendicitis (zapaljenje slijepog crijeva), objavio je više radova iz medicine i paleontološko djelo "Organski ostaci ranijeg svijeta".
1772. - Španski pisac Manuel Hose Kintana (Jose Quintana), sljedbenik klasike i pisac slobodoumne poezije, rođen je na današnji dan. Djela: poetska - "Oda Španiji", "Oda Padilji", "Oda štampariji", drame "Pelajo", "Vojvoda od Visea", historijsko djelo "Životi slavnih Španaca", kritika "Pravila drame".
1884. - Umro engleski pisac Čarls Rid (Charles), čiji je obimni historijski roman "Manastir i ognjište" nadahnut spisima i životom holandskog humaniste Erazma Roterdamskog. Napisao je više "romana s tezom", u kojima je podvrgao oštroj kritici engleski kazneni sistem i zloupotrebe u ludnicama. Ostala djela: romani "Nikad nije suviše kasno", "U gotovu", "Grifit Gont".
1919. - Počela da radi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization - ILO) sa sjedištem u Ženevi, koja je poslije stvaranja UN-a postala jedna od specijaliziranih agencija svjetske organizacije.
Umro francuski pisac Žak Prever
1977. - Umro francuski pisac Žak Prever (Jacques Prevert), nazvan "pjesnikom Pariza", autor čuvene “Barbare”. Počeo je pisati pod utjecajem nadrealista, ali je s vremenom izgradio originalan izraz jednostavne i sažete forme. Njegovu poeziju karakteriziraju revolt, mladalački cinizam i ismijavanje autoriteta. Napisao je više poetskih scenarija, možda najljepših u francuskoj kinematografiji, za filmove režisera Marsela Karnea "Obala u magli", "Hotel ‘Sjever’", "Dan se rađa", "Ljubavnici iz Verone", "Djeca raja", "Vrata noći". Djela: zbirke pjesama "Riječi", "Veliki proljećni bal", "Kiša i lijepo vrijeme".
2002. - Preminuo Branko Bauer, hrvatski reditelj, jedan od najplodnijih i najpopularnijih reditelja bivše SFR Jugoslavije. Njegovi prvi cjelovečernji filmovi bili su dječiji filmovi: „Sinji galeb“, 1953. (adaptacija romana "Družina Sinjega galeba" Tone Seliškara) i „Milioni na otoku“, 1955. godine. Njegov sljedeći film „Ne okreći se, sine“ (1956.) smatra se jednim od najznačajnijih filmova s tematikom Drugog svjetskog rata, nagrađen je s tri Zlatne arene u Puli. Uslijedila je „Prekobrojna“ (1962.), veoma uspješna komedija o životu omladine na radnim akcijama, te film „Licem u lice“ (1963.) za koji je osvojio Zlatnu arenu za režiju. Nakon toga radi za TV Zagreb, a 1970-ih vraća se svojoj prvoj ljubavi - tematici o djeci u ratu, te režira TV serije: „Zimovanje u Jakobsfeldu“ (1975. Zlatna arena za režiju), „Salaš u Malom Ritu“ (1976.) i biografski film „Boško Buha“, 1978. godine.
2006. - Umrla Majda Sepe, jedna od najuspješnijih i najpriznatijih slovenskih pjevačica u vrijeme SFR Jugoslavije i jedna od najpriznatijih pjevačica zlatnog doba slovenske narodne muzike.