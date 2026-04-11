Grad trese afera ljubavnog trokuta s konobaricom, srednjoškolcem i starijim muškarcem: Podignuta i optužnica

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je utvrdilo da ima dovoljno elemenata za podizanje optužnice protiv 37-godišnjaka protiv kojega se predlaže produljenje mjera opreza

Ogulin trese afera ljubavnog trokuta koji uključuje starijeg nezaposlenog muškarca, učenika srednje škole i konobaricu – upravo je, po optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, stariji muškarac zaprijetio ubojstvom mladića i njegova oca u borbi za naklonost te djevojke, prenosi 24 sata.hr.

Negira da je prijetio

Po optužnici, 37-godišnjak je 9. decembra prošle godine u kafiću u kojemu radi ta konobarica upravo njoj poručio da će ubiti tog srednjoškolca i njegovog oca, što je ova i prenijela oštećeniku, a to je kod njega izazvalo osjećaj zabrinutosti i ugroze.

Najstariji dio ovog trokuta je negirao da bi prijetio bilo kome, štoviše, naveo je da ga je konobarica pozvala u kafić, da su sjedili tamo satima, a odjednom da ga je počela verbalno napadati i prijetiti mu.

Rekao je organima gonjenja za davanja iskaza da su u vezi par mjeseci i da je njeno ponašanje nepredvidivo.

Iskaz učenika

Učenik je iskazao da je s konobaricom bio nekoliko tjedana u listopadu prošle godine u vezi, a onda da su se pomirili u studenome. Tada bi mu se ona povjerila da ima problema sa starijom osobom koju on osobno ne poznaje, ali da ju poznaje njegov otac.

- Taj muškarac vrši pritisak na konobaricu da budu u vezi i učenikov otac se angažirao i razgovarao s gospodinom, a ovaj mu je poručio da je konobarica trudna i da mora biti s njime - kako je iskazao mladić.

Nastavio je da je primijetio kako ga stariji konkurent za naklonost dame prati po gradu u vozilu, a da je kulminacija bila tog 9. prosinca s izrečenim prijetnjama.

Mjere opreza

Konobarica je iskazala da je sa starijim muškarcem ušla u prisniji odnos, ali ne i u vezu zbog dobne razlike, a da mu je početkom decembra poručila da je njihov odnos završio, što ovaj nije prihvatio.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je utvrdilo da ima dovoljno elemenata za podizanje optužnice protiv 37-godišnjaka protiv kojega se predlaže produženje mjera opreza.