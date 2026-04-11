Crnogorska policija spriječila krijumčarenje 10 Sudanaca u BiH

Tri turska državljanina uhićena su u petak u Crnoj Gori, na području Nikšića, zbog sumnje da su pokušali prokrijumčariti deset državljana Sudana u Bosnu i Hercegovinu.

Kako je priopćeno iz Uprave policije Crne Gore, granični policajci su sinoć u 18:45 sati, u mjestu Broćanac, kontrolirali automobil "BMW X1" koji je vozio K.A (26), a sa kojim se u vozilu nalazio M.A. (30). Kontrolirano je i vozilo "Peugeot 3008", koji je vozio F.O (41).

- Granični policajci su, provodeći aktivnosti na terenu na suzbijanju prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, u mjestu Broćanac – Općina Nikšić kontrolirali putničko motorno vozilo 'BMW X1' kojim je upravljao K.A (26), a sa kojim se u vozilu nalazio M.A (30), obojica državljani Turske. Također, kontrolirano je i vozilo 'Peugeot 3008', kojim je upravljao F.O (41), državljanin Turske. Od ove tri osobe, dvije su imale odobren privremeni boravak u našoj zemlji - kazali su iz policije.

Policijskom kontrolom utvrđeno je da se u tim vozilima nalazilo ukupno još deset ljudi, državljana Sudana, koji su kod sebe posjedovali potvrde o međunarodnoj zaštiti u Crnoj Gori, a radi se o devet muškaraca i jednoj ženi, od kojih su dvoje djece i osam odraslih osoba, starih od 19 do 37 godina.

- "Kriminalistička obrada, koja je odmah potom provedena, upućuje na sumnju da su tri državljanina Turske imala namjeru da ovih deset Sudanaca prevezu do granice sa Bosnom i Hercegovinom, te da ih ilegalnim putem i pješačkim stazama prokrijumčare sa teritorija Crne Gore na teritorij Bosne i Hercegovine, zaobilazeći granične prelaze i policijske kontrole - navodi se u priopćenju.

O svemu je upoznata državna tužiteljica u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Nikšiću.

- Tri turska državljanina, K.A, M.A. i F.O, su uhićena, zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Deset državljana Sudana je smješteno na odgovarajuću lokaciju, radi zbrinjavanja i poduzimanja daljih mjera i radnji", prenosi RTCG.