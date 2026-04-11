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CRNOGORSKI MINISTAR

Ibrahimović: Nema zastoja u pregovorima sa Hrvatskom, zatvorit ćemo sva poglavlja do kraja godine

A, jedno od otvorenih pitanja koje je posebno privuklo pažnju javnosti jeste vlasništvo nad školskim brodom Jadran

Ervin Ibrahimović. Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

S. S.

11.4.2026

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović uvjeren je da će ta zemlja do kraja godine kako je planirala zatvoriti sva, pa i poglavlje 31. koje je prije više od godinu blokirala Hrvatska, prenosi RTCG.

Ministar tvrdi da zastoja u pregovorima između dviju država nema, te da je u završnoj fazi formiranje komisije koja će pregovarati sa Hrvatskom o vlasništvu nad školskim brodom Jadran.

Više od osam mjeseci Crna Gora ima da ostvari zacrtani cilj – završi pregovore sa Evropskom unijom i zatvori sva pregovaračka poglavlja. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović smatra da će u tom roku Podgorica uspjeti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zatvranje poglavlja 31. koje je Hrvatska ranije blokirala zbog neriješenih odnosa sa Crnom Gorom.

- Ne zaboravimo, 17. marta smo zatvorili i 14. poglavlje gdje je Hrvatska dala zeleno svjetlo. Dakle, Hrvatska podržava naš evropski put i optimista sam, zbog svih ovih stvari koje smo do sada uradili, zbog pokazane želje da riješimo sva ova otvorena pitanja, vjerujem da ćemo u narednom periodu, uz odgovornost i naše države i Hrvatske, doći do dogovora i zatvoriti poglavlje 31 - kazao je Ibrahimović.

To poglavlje koje se odnosi na spoljnu i bezbjednosnu politiku čeka dogovor dvije države o spornim pitanjima od 2024. kada je Hrvatska stavila rampu na njegovo zatvaranje. Iako je od tada prošlo više od godinu, Ibrahimović tvrdi da pregovori između dvije države teku u dobrom pravcu.

- Odgovorno tvrdim da nema zastoja i relaksiran sam u tom pravcu, iz razloga što prije svega moramo biti svjesni da otvorena pitanja traju više od 30 godina. S druge strane, razumijem javnost koja pokušava ili želi da zna svakodnevno šta mi to pričamo i dogovaramo sa našom prijateljskom državom Hrvatskom, ali nemamo mi toliko informacija. I sa druge strane želimo da ovo pokušamo očuvati, ne da krijemo od naroda, ali očuvati ove naše pregovore kako bismo našli kvalitetna rješenja i rasteretili buduće generacije, tih otvorenih pitanja - ističe Ibrahimović.

A, jedno od otvorenih pitanja koje je posebno privuklo pažnju javnosti jeste vlasništvo nad školskim brodom Jadran. Hrvatska je u oktobru prošle godine formirala Komisiju koja će se baviti pitanjem broda “Jadran”, isto su tada najavili i iz resora Ibrahimovića, ali se to još uvijek nije desilo.

- Formiranje komisije za pitanje školskog broda Jadran je u završnoj fazi, gdje će pored Ministarstva odbrane imati važnu ulogu i Ministarstvo vanjskih poslova. Dakle, spremni smo, želimo, obje strane su spremne za razgovor, ja vjerujem i dogovor, i za dobrobit obje države ćemo naći rješenje koje će biti prihvatljivo za obje strane - kazao je on.

Osim broda Jadran na koji pravo vlasništva polažu i Hrvatska i Crna Gora, sporno je, između ostalog, razgraničenje dvije države na Prevlaci, obeštećenje zatočenika u nekadašnjem logoru Morinj, kao i naziv bazena u Kotoru.

# CRNA GORA
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
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