Ibrahimović: Nema zastoja u pregovorima sa Hrvatskom, zatvorit ćemo sva poglavlja do kraja godine

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović uvjeren je da će ta zemlja do kraja godine kako je planirala zatvoriti sva, pa i poglavlje 31. koje je prije više od godinu blokirala Hrvatska, prenosi RTCG.

Ministar tvrdi da zastoja u pregovorima između dviju država nema, te da je u završnoj fazi formiranje komisije koja će pregovarati sa Hrvatskom o vlasništvu nad školskim brodom Jadran.

Više od osam mjeseci Crna Gora ima da ostvari zacrtani cilj – završi pregovore sa Evropskom unijom i zatvori sva pregovaračka poglavlja. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović smatra da će u tom roku Podgorica uspjeti da dobije zeleno svjetlo Zagreba za zatvranje poglavlja 31. koje je Hrvatska ranije blokirala zbog neriješenih odnosa sa Crnom Gorom.

- Ne zaboravimo, 17. marta smo zatvorili i 14. poglavlje gdje je Hrvatska dala zeleno svjetlo. Dakle, Hrvatska podržava naš evropski put i optimista sam, zbog svih ovih stvari koje smo do sada uradili, zbog pokazane želje da riješimo sva ova otvorena pitanja, vjerujem da ćemo u narednom periodu, uz odgovornost i naše države i Hrvatske, doći do dogovora i zatvoriti poglavlje 31 - kazao je Ibrahimović.

To poglavlje koje se odnosi na spoljnu i bezbjednosnu politiku čeka dogovor dvije države o spornim pitanjima od 2024. kada je Hrvatska stavila rampu na njegovo zatvaranje. Iako je od tada prošlo više od godinu, Ibrahimović tvrdi da pregovori između dvije države teku u dobrom pravcu.

- Odgovorno tvrdim da nema zastoja i relaksiran sam u tom pravcu, iz razloga što prije svega moramo biti svjesni da otvorena pitanja traju više od 30 godina. S druge strane, razumijem javnost koja pokušava ili želi da zna svakodnevno šta mi to pričamo i dogovaramo sa našom prijateljskom državom Hrvatskom, ali nemamo mi toliko informacija. I sa druge strane želimo da ovo pokušamo očuvati, ne da krijemo od naroda, ali očuvati ove naše pregovore kako bismo našli kvalitetna rješenja i rasteretili buduće generacije, tih otvorenih pitanja - ističe Ibrahimović.

A, jedno od otvorenih pitanja koje je posebno privuklo pažnju javnosti jeste vlasništvo nad školskim brodom Jadran. Hrvatska je u oktobru prošle godine formirala Komisiju koja će se baviti pitanjem broda “Jadran”, isto su tada najavili i iz resora Ibrahimovića, ali se to još uvijek nije desilo.

- Formiranje komisije za pitanje školskog broda Jadran je u završnoj fazi, gdje će pored Ministarstva odbrane imati važnu ulogu i Ministarstvo vanjskih poslova. Dakle, spremni smo, želimo, obje strane su spremne za razgovor, ja vjerujem i dogovor, i za dobrobit obje države ćemo naći rješenje koje će biti prihvatljivo za obje strane - kazao je on.

Osim broda Jadran na koji pravo vlasništva polažu i Hrvatska i Crna Gora, sporno je, između ostalog, razgraničenje dvije države na Prevlaci, obeštećenje zatočenika u nekadašnjem logoru Morinj, kao i naziv bazena u Kotoru.