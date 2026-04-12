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OPLJAČKANA STARICA

Iznuđivanje novca od penzionerke: Prevaranti se lažno predstavljali i ukrali ušteđevinu

Sve je počelo 22. decembra 2025. godine, kada su nepoznati muškarac i ženska osoba kontaktirali žrtvu na njen fiksni broj telefona

Prevara teška 40.000 eura. Platforma X

B. S.

12.4.2026

Zagrebačka policija potvrdila je hapšenje 25-godišnje državljanke Sjeverne Makedonije koja je, u saradnji s dvoje saučesnika, od 87-godišnje žene iznudila 40.000 eura. 

Prevaru su izveli telefonskim putem, pri čemu se jedna od osumnjičenih lažno predstavljala kao kćerka oštećene kojoj je hitno potreban novac za hirurški zahvat. 

Prema navodima portala Index.hr, istražitelji sumnjaju da je uhapšena djevojka djelovala po planu koji je prethodno skovala s još jednim muškarcem i ženom, čiji identiteti policiji još uvijek nisu poznati, a sve s ciljem nezakonitog sticanja znatne imovinske koristi.

Telefonska manipulacija i lažni identiteti

Sve je počelo 22. decembra 2025. godine, kada su nepoznati muškarac i ženska osoba kontaktirali žrtvu na njen fiksni broj telefona. 

Muškarac se tokom razgovora predstavio kao doktor, tvrdeći da je kćerka 87-godišnjakinje hospitalizovana zbog loma noge i da joj je neophodna hitna operacija. 

Za te troškove tražio je iznos od 50.000 eura, ali je oštećena odgovorila da kod sebe ima samo 40.000 eura. Kako bi spriječili staricu da provjeri informacije, osumnjičeni su liniju držali stalno otvorenom uz povremene prekide, a muškarac je tvrdio da kćerka ne može da govori kada je majka zatražila razgovor s njom.

Primopredaja novca u Dubravi

Sutradan, 23. decembra, saučesnici su ponovo nazvali žrtvu kako bi dogovorili detalje isplate. 

U ovom dijelu prevare, nepoznata ženska osoba je glasom oponašala kćerku oštećene, čime je dodatno učvrstila obmanu. 

Muškarac je tada dao instrukcije da se novac spakuje u vrećicu koju će preuzeti njihova "osoba od povjerenja".

Ubrzo nakon toga, uhapšena 25-godišnjakinja je taksijem stigla na adresu oštećene u zagrebačkom naselju Dubrava, gdje joj je starica predala cjelokupni iznos od 40.000 eura.

Pravosudni ishod i potraga

Nakon policijske intervencije, prvoosumnjičena djevojka je sprovedena pritvorskom nadzorniku.

Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljen je poseban izvještaj o ovom slučaju.

Dok je 25-godišnjakinja u pritvoru, nadležni organi nastavljaju intenzivnu potragu za muškarcem i ženom koji su učestvovali u osmišljavanju i izvršenju ove prevare.

# DUBRAVA
# HRVATSKA
# PREVARA
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