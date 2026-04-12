Iznuđivanje novca od penzionerke: Prevaranti se lažno predstavljali i ukrali ušteđevinu

Zagrebačka policija potvrdila je hapšenje 25-godišnje državljanke Sjeverne Makedonije koja je, u saradnji s dvoje saučesnika, od 87-godišnje žene iznudila 40.000 eura.

Prevaru su izveli telefonskim putem, pri čemu se jedna od osumnjičenih lažno predstavljala kao kćerka oštećene kojoj je hitno potreban novac za hirurški zahvat.

Prema navodima portala Index.hr, istražitelji sumnjaju da je uhapšena djevojka djelovala po planu koji je prethodno skovala s još jednim muškarcem i ženom, čiji identiteti policiji još uvijek nisu poznati, a sve s ciljem nezakonitog sticanja znatne imovinske koristi.

Telefonska manipulacija i lažni identiteti

Sve je počelo 22. decembra 2025. godine, kada su nepoznati muškarac i ženska osoba kontaktirali žrtvu na njen fiksni broj telefona.

Muškarac se tokom razgovora predstavio kao doktor, tvrdeći da je kćerka 87-godišnjakinje hospitalizovana zbog loma noge i da joj je neophodna hitna operacija.

Za te troškove tražio je iznos od 50.000 eura, ali je oštećena odgovorila da kod sebe ima samo 40.000 eura. Kako bi spriječili staricu da provjeri informacije, osumnjičeni su liniju držali stalno otvorenom uz povremene prekide, a muškarac je tvrdio da kćerka ne može da govori kada je majka zatražila razgovor s njom.

Primopredaja novca u Dubravi

Sutradan, 23. decembra, saučesnici su ponovo nazvali žrtvu kako bi dogovorili detalje isplate.

U ovom dijelu prevare, nepoznata ženska osoba je glasom oponašala kćerku oštećene, čime je dodatno učvrstila obmanu.