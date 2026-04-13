Ambasadorica BiH u Mađarskoj, Biljana Gutić Bjelica za “Avaz”: Građani Mađarske su se odlučili za intenzivniju saradnju s Briselom

Građani Mađarske su se odlučili za intenzivniju i bliskiju saradnju s Briselom, potpuno napuštanje suverenističkog pristupa u nekim pitanjima poput odnosa prema Ukrajini, uvođenju sankcija prema Rusiji, potpunog prekida uvoza ruskog gasa, uvođenja liberalne ideologije u obrazovni sistem i društveni diskurs, ali i prihvatanje imigracionih kvota koje je vlada pod vodstvom Viktora Orbana godinama odbijala.

Ovo je za “Avaz” izjavila ambasadorica BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica, analizirajući rezultate jučerašnjih izbora i ubjedljiv poraz Viktora Orbana i njegove stranke Fidesz.

- U tome i jesu osnovne razlike između ove dvije partije, koje su biračima pobudile dva potpuno suprotna modela vizije budućnosti Mađarske i njene unutrašnje i spoljne politike. Što se tiče odnosa s BiH, ne očekujemo velike promjene na bilateralnom planu, ali multilateralno - i tu prije svega mislim na podršku BiH i njenom putu ka punopravnom članstvu u EU - mišljenja smo da će fokus biti na Ukrajini i njenom ubrzanom članstvu, pružanju finansijske pomoći i ostalih vidova podrške – kazala je Gutić Bjelica.

Dodaje da rezultati izbora predstavljaju značajan politički preokret, jer je prema preliminarnim rezultatima stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom, osvojila 53,5–53,6 posto glasova i oko 138 od ukupno 199 poslaničkih mandata, čime je osigurala dvotrećinsku većinu u parlamentu i relativno široku slobodu u pogledu institucionalnih i zakonodavnih reformi.

- Dosadašnja vladajuća koalicija Fides–KDNP, na čelu sa Viktorom Orbanom, osvojila je oko 37,9–38% glasova, odnosno približno 54 mandata, čime je okončan period njene dugogodišnje dominacije na političkoj sceni, iako je zadržala značajnu parlamentarnu zastupljenost. Od ostalih političkih subjekata, pokret Mi Hazank osvojio je oko 5,9% glasova i 7 mandata, dok su ostale stranke, uključujući Demokratsku koaliciju (oko 1,1–1,2%) i Partiju dvostrukog repa (oko 0,8%), ostale ispod izbornog praga ili bez značajnijeg parlamentarnog uticaja – dodaje Gutić Bjelica.

Na izborima je glasalo čak oko 80 posto građana, što predstavlja jedan od najviših procenata izlaznosti u novijoj političkoj historiji zemlje.

- Politički uspon Petera Mađara predstavlja specifičan fenomen, s obzirom na njegovu relativno kratku političku karijeru na nacionalnom nivou i činjenicu da je ranije bio povezan s vladajućim strukturama. Njegov pristup, koji kombinuje elemente konzervativne orjentacije s naglašenom potrebom za institucionalnim reformama i drugačijim odnosom prema evropskim integracijama, omogućio je privlačenje šireg spektra birača — uključujući i one koji su ranije podržavali vlast, kao i tradicionalnu opoziciju. Izbori su takođe ukazali na značajne promjene u strukturi političkog sistema, prije svega u vidu slabljenja tradicionalnih opozicionih aktera i konsolidacije političkog prostora oko novog političkog subjekta. Na taj način, politička konkurencija je u većoj mjeri svedena na odnos između dvije dominantne opcije, što može imati dugoročne implikacije po dinamiku političkog života u zemlji – ističe ambasadorica Gutić Bjelica.

Na međunarodnom planu očekuje se da bi nova vlast mogla inicirati korekcije u vanjskoj politici, posebno u pravcu intenziviranja saradnje s institucijama Evropske unije, što bi moglo dovesti do ublažavanja ranijih tenzija i otvaranja prostora za deblokadu određenih finansijskih mehanizama. Istovremeno, moguće su i određene promjene u širem geopolitičkom pozicioniranju, uključujući odnos prema drugim međunarodnim akterima.

- Ipak, uprkos jasnom izbornom rezultatu, pred novom vladom stoje brojni izazovi, uključujući pitanje funkcionisanja institucija, potencijalne političke otpore i složenost sprovođenja najavljenih reformi. U tom kontekstu, dalji razvoj situacije zavisiće od sposobnosti nove vlasti da održi političku stabilnost i istovremeno odgovori na očekivanja birača. S aspekta šireg regionalnog konteksta, izbori u Mađarskoj mogu se posmatrati kao indikativan primjer političke dinamike u srednjoj Evropi, s potencijalnim uticajem na političke tokove i percepcije u drugim državama regiona – zaključuje ambasadorica BiH u Mađarskoj, Biljana Gutić Bjelica.