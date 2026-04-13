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FAŽANA

Muškarac pokušao nožem ubiti dva državljana Srbije, u bolnici su

Policija je odmah intervenirala i privela 32-godišnjaka

Policija odmah privela osumnjičenog. Pixsell

Dž. R.

13.4.2026

Istarska policija osumnjičila je 32-godišnjaka za dvostruki pokušaj ubojstva dvojice muškaraca tokom subote u Fažani. Kako su objavili na svojim stranicama nakon istrage, otkrili su da se poznaju od ranije.

Njegov napadački pohod, piše policija, krenuo je oko 17 sati u jednom kafiću na Trgu sv. Kuzme i Damjana. Ondje je prvo nožem izbo 34-godišnjeg srbijanskog državljanina. Kako su 24sata ranije saznala, radilo se o konobaru. Odmah je pobjegao dalje.

- Nakon toga se udaljio u smjeru Brionske ulice, gdje je nožem povrijedio još jednog poznanika, 47-godišnjeg srbijanskog državljanina. Povrijeđeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih povreda - pišu iz policije.

Policija je odmah intervenirala i privela 32-godišnjaka. Dovršili su krim istragu pa je on jučer u poslijepodnevnim satima, uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

# NAPAD NOŽEM
# HRVATSKA
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