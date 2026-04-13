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PREDSJEDNIK HRVATSKE

Milanović o Orbanu: "Čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin izgubio je izbore glatko"

Poručio da rezultati pokazuju funkcionisanje sistema

Zoran Milanović i Viktor Orban. Screenshot

B. A.

13.4.2026

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je da su izbori u Mađarskoj pokazali kako ta država funkcioniše kao demokratija, ističući da još nije razgovarao s odlazećim premijerom Viktorom Orbanom, ali da ne isključuje mogućnost komunikacije u budućnosti.

- Čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin izgubio je izbore glatko. Šaptom ih je izgubio - rekao je Milanović.

Dodao je da to potvrđuje kako "sistem funkcioniše", naglašavajući da su sva ostala pitanja u vezi s izborima unutrašnja stvar Mađarske, u koju se ne želi miješati.

Također je poručio da ne želi ni da se neko "izvana miješa u Hrvatsku".

Milanović je kazao da se još nije čuo s Orbanom, ali da to ne znači da se u budućnosti neće kontaktirati, bilo da ga on nazove ili obrnuto.

# VIKTOR ORBAN
# ZORAN MILANOVIĆ
# IZBORI
# PREDSJEDNIK HRVATSKE
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