Poznato stanje povrijeđene žene nakon što je na nju pala drvena konstrukcija

Nakon incidenta, prevezena je vozilom Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Vojvodine, gdje joj je pružena neophodna zdravstvena njega.

Žena (55) koja je danas povrijeđena kada je na nju pao dio skele u centru Novog Sada, puštena je na kućno liječenje nakon ukazane medicinske pomoći.

Iz ove zdravstvene ustanove saopćeno je da je pacijentica prošla kompletnu dijagnostiku, da joj je obrađena rana te da je nakon toga otpuštena na dalji oporavak kod kuće.

Podsjećamo, do incidenta je došlo kada je dio skele pao s vrha tržnog centra Nork u centru grada.

Prema navodima, radnici su pokušali ukloniti ostatke konstrukcije, ali su ih građani u tome spriječili.

Povodom događaja oglasio se i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je poručio da je naložio nadležnim službama da hitno reaguju te apelovao na detaljnu istragu kako bi se utvrdili uzroci nesreće.