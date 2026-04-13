Vučić: Orban i ja smo uspjeli da izgradimo najbliže odnose, u junu krećemo sa proizvodnjom čovjekolikih robota

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost "Dnevnika 2" na RTS 1, a govorio je o svim aktuelnim i važnim temama u državi i svijetu.

Na samom početku obraćanja, Vučić se osvrnuo na izbore u Mađarskoj.

- Mi smo kroz historiju imali vrlo slojevite i teške odnose sa Mađarskom. Ponosan sam na to što Viktor Orban, djelimično ja i još neki ljudi uspjeli smo da izgradimo najbliže odnose između naših naroda."

- To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. To nije lako srušiti - rekao je.

"Danas smo obavili razgovor sa predstavnikom MOL-a"

- Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, vjerujem da će biti spremni za to. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali vjerujem da ćemo naći kompromisno rješenje. Opredjeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je.

- Trebalo bi da očekujemo povoljne vesti po tom pitanju."

- Sukob sa Iranom je počeo jer su neki htjeli smjenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promjene osjetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbjedili značajne vojne rezerve. Vjerujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 posto akcize."

- Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja. Dat ćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bit ćemo jedna od dvije ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovjekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cijene da žive bolje."

- Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati nešto više investicija nego ranije. Uvjeren sam da ćemo da obezbjedimo mir i stabilnost."

O odnosima sa budućom mađarskom vladom

- On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima između Orbana, Vučića i Fica. Ja ga pitam "ko kumuje", nema pojma. Nje ovo njegova zemlja i nema ingerencije bilo kakve da u ovoj zemlji provodi istrage. Mi ih sprovodimo na veoma profesionalan i ozbiljan način. Zna se ko je moj prijatelj i ja ga se ne odričem ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Ova zemlja sprovodi istragu. Ona je mnogo toga utvrdila ali mi nismo hteli da govorimo o tome jer su postojale mnoge udice i mamci."

- Nastavit ćemo i završiti na veoma profesionalan način tu istragu sa kojom Mađar nema baš nikakve veze, ali ćemo ga obavijestiti i ukazati mu na to da je pogriješio kad je blebetao kako je neko nešto namještao na izborima. Vjerujem da ćemo u narednom periodu razgovarati i umeti da kažemo jedan drugom u lice šta mislimo."

- Oni su ovdje stavili važne ljude, koji imaju dignitet. Zajednički kum Viktora Orbana i moj je sloboda. Naš zajednički kum je sloboda mišljenja, govora, delanja, da volimo svoje zemlje više nego bilo koga i bilo šta na kugli zemaljskoj. To je naš zajednički imenitelj, a što se ovih mučenika tiče, to su oni što su zvali naše blokadere prošle nedjelje, pa im se niko nije ni pojavio, jer su videli da ovi odavde nisu perspektivni. Ponosan sam da svi ti, koji su uglavnom niko, žele da precrtaju nekoga ko vodi suverenu zemlju. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo."

- Padne Kurc, bude "to je Vučićev drug". Da vam ne pričam o tome kad je otišla Merkel "sad je gotovo sa Vučićem, ona ga je štitila". Takvih sam se ja stvari naslušao. Dok me služi mozak, pobjeđivat ćemo. Meni vlasti više nije potrebno, imao sam je dovoljno, i više nego što mi je potrebno. Da li će građani moći da žive bolje ili će neko da ih vrati u prošlost ili lažnim promjenama uništi kao 2012. godine. To je pitanje za građane, ne za mene i one u okruženju. Plašim se da će čekati da mnogo njih u okruženju padne i da se raduju, ali uzalud."

- Govorili su kako "diktator" Orban nikada poraz neće da prizna, on čovjek gospodin, džentlmen izašao "izgubili smo, pobjedit ćemo". Ovi naši nikada nikome nisu čestitali. Mogu da izgube, vi govorite cijeli dan o strašno ubjedljivoj pobjedi Mađara."

- Da sad izađemo na izbore, ne bi nam bilo lako ali bili bismo mnogo bliže pobjedi nego oni, ali nikada ne znate šta može da bude za mjesec, kamoli za šest mjeseci."

- Dijalog je civilizacijska tekovina, postoje oni koji žele da razgovaraju u ovoj zemlji, a postoje i oni koji ne žele da razgovaraju s onima koji drugačije misle. Kada čujem te nemušte komentare koji se svode na "sa zlikovcem nećemo da razgovaramo", okej, svakakvih sam se stvari naslušao. Ja sam bio nenadležna institucija, rekli su da se za ništa ne pitam."

- Dobit ćete odgovor u naredna 2 ili tri dana, stiže od ove godine, plaćamo više od 100 miliona eura, ali to produžava život za 3 ili četiri godine. To je prava briga o ljudima, to je ono što sam želio, da se tu pokaže entuzijazam. Sad stižu ambulantna kola za svako mesto u Srbiji."