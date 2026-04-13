Vučić: Izbori do 10. jula ili od septembra do kraja godine

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je kazao će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani uskoro, odnosno 2026. i naveo da izbori mogu da budu do 10. jula ili od septembra do kraja godine.

- Mogu da budu do 10. jula, onda svakako neće biti u drugoj polovini jula i avgusta i onda mogu da budu od septembra do kraja godine - izjavio je Vučić za RTS, prenosi Telegraf.rs.

Dodao je da će nadležna predmetna institucija donijeti odluku o tome u skladu sa interesima građana. Vučić je rekao da se u ovom trenutku mora vidjeti i šta je sa projektima koji se rade.

- Mi imamo velike radove. Radimo mnogo auto-puteva, radimo mnogo pruga, radimo mnogo naučnih parkova, stadiona, bolnica, domova zdravlja, porodilišta. Sve to radimo sad. Mi moramo to sve da stignemo i sve moramo da završimo do 1. decembra. Ali, mi smo sad suočeni i sa strašnim problemima. Ukoliko se nastave problemi oko Ormuskog moreuza (op.a. Hormuškog), ukoliko se nastave druge vrste problema, mi na sve to moramo da pružimo odgovor koji je aktivan, ozbiljan, odgovoran i koji garantuje sigurnost i stabilnost našim građanima - naglasio je Vučić.

Kako je istakao, odluka će biti donijeta u skladu sa interesima građana, jer to je jedino što ga zanima. Naveo je da su, kada je reč o rezultatima, da se izbori danas održavaju, stranke koje su na vlasti trenutno bliže pobjedi od opozicije.

- Da se danas održavaju izbori, nama ne bi bilo lako, ali bili bismo mnogo bliže pobjedi nego oni. Ali nikad ne znate šta može da bude za mjesec dana ili za šest mjeseci - rekao je Vučić.

Dodao je da se i u 10 lokalnih samouprava gdje su održani izbori 29. marta mnogo toga promijenilo u posljednjih 20 dana pred izbore. Kako je naveo, kada je gostovao pred lokalne izbore u martu na RTS-u, dvadesetak dana pred te izbore, nije obmanjivao po pitanju stanja i rekao je da bi, da su održani tog dana, bilo bi šest prema četiri ili sedam prema tri.

- Onda smo mi malo dodali gas u posljednjih 20 dana da bi bilo 10 prema nula - istakao je Vučić.

Osvrćući se na jučerašnje izbore u Mađarskoj, rekao je da su neki u Srbiji, ali i u regionu govorili kako mađarski premijer Viktor Orban, koji je jučer izgubio na izborima, jer je diktator nikada neće priznati izborne rezultate.

- On je čovjek gospodin, džentlmen. Izašao u 21.30, kao što sam i ja Bogdanoviću, tako i on - priznao 'izgubili smo'. To je demokratija, tako to ide sa gospodom. A ovi što vam glume velike demokrate, ovi naši odavde, oni nikad nikome nisu čestitali. Nikad nikome ništa nisu čestitali - kazao je Vučić.