Mađar odgovarao na pitanja medija i govorio o kartama "Velike Mađarske": "Ne vidim ništa loše u njima"

Peter Mađar (Magyar) odgovarao je na pitanja medija na press konferenciji te se osvrnuo i na karte tzv. Velike Mađarske koje je Viktor Orban duži niz godina držao u svojoj kancelariji.

Mađar je, između ostalog, odgovorio i na pitanje hrvatskih medija te je govorio i o direktoru MOL-a Zsoltu Hernadiju koji je osuđen u Hrvatskoj.

- Obje strane su odgovorne u slučaju MOL-INA. Prije nego što išta kažem, moram pogledati ove povjerljive dokumente jer smatram da mađarski sudovi nisu izručili Hernadija s razlogom. Također, Orbanova krivica je to što su mađarsko-hrvatski odnosi postali hladni - poručio je.

Mađar je odgovorio i na pitanje N1 Hrvatska o tome da li će u svom uredu zadržati kartu tzv. Velike Mađarske koja je izazivala brojne kontroverze za vrijeme vladavine Viktora Orbana.

- Mađarska ima historiju. Neću poreći da se Mađari sjećaju svoje historije i da se sjećaju tog vremena kao zlatnog doba. Ne vidim ništa loše u tim kartama. Ne mislim da je revizionizam ako neko nosi takve simbole ili ih postavlja na zid. Trebamo gledati u budućnost i poboljšati naše odnose - zaključio je Mađar.