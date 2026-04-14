Veliki požar guta zgradu u Tirani: Angažovana i vojska na gašenju

Veliki požar zahvatio je stambenu zgradu u Tirani, glavnom gradu Albanije, zbog čega su stanovnici iz šireg područja morali biti evakuisani dok su vatrogasci pokušavali staviti vatru pod kontrolu.

Vatra je izbila na vanjskom dijelu objekta, a zbog zapaljive fasade brzo se proširila duž cijele zgrade. Zbog ozbiljne prijetnje sigurnosti, evakuisani su stanari, ali i građani iz okolnih objekata.