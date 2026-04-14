Veliki požar guta zgradu u Tirani: Angažovana i vojska na gašenju

Veliki požar zahvatio je stambenu zgradu u Tirani, glavnom gradu Albanije, zbog čega su stanovnici iz šireg područja morali biti evakuisani dok su vatrogasci pokušavali staviti vatru pod kontrolu.
Vatra je izbila na vanjskom dijelu objekta, a zbog zapaljive fasade brzo se proširila duž cijele zgrade. Zbog ozbiljne prijetnje sigurnosti, evakuisani su stanari, ali i građani iz okolnih objekata.
Snimci iz zraka pokazuju kako se plamen širi duž fasade, dok se gust dim nadvija nad naseljem. Na terenu su vatrogasne ekipe djelovale sa zemlje, pokušavajući lokalizirati požar i spriječiti njegovo dalje širenje.
Iz službi za vanredne situacije i civilnu zaštitu saopćeno je da je u gašenju učestvovalo oko 80 pripadnika vojske i hitnih službi, uz podršku 13 vatrogasnih vozila.
Prema dostupnim informacijama nadležnih institucija, u ovom incidentu nije bilo poginulih niti povrijeđenih osoba.