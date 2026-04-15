Haos u odnosima Srbije i Mađarske: Vučić oštro udario na Petra Mađara

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u intervjuu za RTS o aktuelnoj političkoj situaciji, odnosima u regionu, kao i o predstojećim parlamentarnim izborima.

Istakao je da bi izbori mogli biti održani u više mogućih termina, ali svakako do kraja godine, dok će konačnu odluku donijeti nadležne institucije u skladu s interesima građana i političkim okolnostima.

Govoreći o regionalnoj stabilnosti, Vučić je upozorio i na moguće međunarodne sigurnosne izazove, posebno u kontekstu globalnih tenzija i situacije u Hormuškom moreuzu.

O odnosima sa Mađarskom

Vučić se posebno osvrnuo na odnose sa Mađarskom, naglasivši da su dvije zemlje u posljednjim godinama značajno unaprijedile saradnju.

Podsjetio je na ranije periode tenzija u Vojvodini, ističući da je broj incidenata između Srba i Mađara drastično smanjen, što je, kako je rekao, rezultat stabilne i odgovorne politike.

Međutim, oštro je reagovao na izjave mađarskog političara Petra Magyara, poručivši da “nema pravo da se miješa u unutrašnje stvari Srbije niti da govori o istragama u ovoj zemlji”.

"Nećemo trpjeti poniženja"

Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da vodi vlastite istrage “profesionalno i odgovorno”, bez uticaja spolja.

Dodao je da Srbija želi dobre odnose sa svim susjedima, ali da neće dozvoliti bilo kakvo političko ponižavanje.

Istakao je i da odnosi sa Mađarskom ostaju stabilni zahvaljujući saradnji sa premijerom Viktorom Orbanom, te da vjeruje u nastavak dobrih bilateralnih odnosa.

Izbori i politička situacija

Govoreći o unutrašnjoj politici, Vučić je rekao da vlast trenutno ima prednost, ali da se situacija može promijeniti u narednim mjesecima.

Naglasio je da će građani odlučiti o budućem pravcu zemlje, te da je cilj dalji ekonomski razvoj i stabilnost.