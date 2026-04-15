Sastanak u Beogradu: Rukovodstva Srbije i Republike Srpske razgovarala o sigurnosnim pitanjima

Rukovodstvo Republike Srpske doputovalo je u Beograd gdje je održan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sastanak se održava u kasarni “Banjica 2” u Beogradu, a na njemu učestvuju predstavnici političkog i institucionalnog vrha Republike Srpske i Srbije.

Iz Republike Srpske prisutni su Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan, Savo Minić, Nenad Stevandić, Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.

Sa srbijanske strane prisutni su predsjednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Prema ranijim najavama, tema razgovora odnosi se na aktuelnu sigurnosnu i političku situaciju, kao i nastavak saradnje institucija Srbije i Republike Srpske.