Opsežna akcija policije: Uhapšen vodeći član Balkanskog kartela

U opsežnoj policijskoj akciji koja se od ranih jutarnjih sati sprovodi na teritoriji Podgorice, pripadnici policije izvršili su pretrese na više lokacija, u sklopu pojačanih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminala.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom akcije privedeno je više osoba koje su sprovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje je u toku njihova dalja obrada, pišu Vijesti.me.

Akciju sprovode službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uz podršku Posebne jedinice policije.

Europol je objavio da je u Crnoj Gori uhapšen vodeći član Balkanskog kartela.

- Dana 15. aprila 2026. godine, Europol je pružio podršku organima za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmjerene na značajnu ćeliju Balkanskog kartela. Europol je također podržao organe za sprovođenje zakona u Njemačkoj u vezi sa istragom usmjerenom na potencijalne kontakte. Ova akcija rezultirala je hapšenjem dvanaest osumnjičenih (četiri u Njemačkoj), uključujući i metu visoke vrijednosti (HVT) uhapšenu u Crnoj Gori - navodi se u saopćenju Europola objavljenom na njihovom sajtu.

Kako se navodi, istraga, koju su podržale i vlasti Austrije i Španije, bila je usmjerena na kriminalnu mrežu uključenu u međunarodnu trgovinu drogom velikih razmjera (kokain i kanabis).

- Osumnjičeni, koji borave u Crnoj Gori i Njemačkoj, vjeruje se da su imali različite uloge u okviru kriminalne organizacije, od finansijera do koordinatora i logističara - navodi se.