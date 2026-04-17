Đedović-Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

- Dobili smo dobre vijesti iz SAD-a da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje nabavke sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdijevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mjesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije - rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da je za državu prioritet da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla realizovati dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udjela Srbije u vlasništvu za pet posto, čime bi država dobila veći uticaj u upravljanju kompanijom.

Istakla je i da je država uspjela očuvati stabilnost snabdijevanja energentima po pristupačnim cijenama uprkos otežanom poslovanju NIS-a u prethodnih godinu i po dana, činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, kao i globalnoj energetskoj krizi izazvanoj situacijom na Bliskom istoku.

- Također, najviše rukovodstvo MOL-a će u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka, kako bismo razgovarali o svim detaljima - navela je ministrica.

Dodala je da će javnost biti blagovremeno informisana o svim važnim koracima u narednom periodu.