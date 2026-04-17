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HAOS U ALBANIJI

Sukobi u Tirani: Povrijeđeni demonstranti i privođenja na protestu protiv Rame

Protest Demokratske partije prerastao u sukobe s policijom, bačeni molotovljevi kokteli, ima povrijeđenih i privedenih

Protesti u Tirani - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

17.4.2026

Protest opozicije u Albaniji protiv vlade premijera Edija Rame eskalirao je u petak u nasilje ispred sjedišta vlade u Tirani, gdje su demonstranti bacali molotovljeve koktele, dok je policija uzvratila vodenim topovima i intervencijama, a ima povrijeđenih i privedenih, javlja Anadolu.

Demokratska partija Albanije (DP), uz podršku drugih opozicionih stranaka, organizovala je protest, zahtijevajući ostavku premijera Edija Rame.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i vatromet na sjedište Ureda premijera Albanije, dok su policijske snage odgovorile vodenim topovima. Demonstranti su tvrdili da su korišteni i suzavac i sprej.

Tokom protesta, nekoliko predstavnika i pristalica DP-a je povrijeđeno u sukobima s policijom, dok je policija privela nekoliko demonstranata.

Na protestu su održani govori, a prisutni su bili i lider Demokratske partije i bivši premijer Sali Berisha i opozicioni poslanici.

Vođa Demokratske stranke Berisha rekao je na protestu da DP predstavlja albansku hrabrost.

- Podnijeli smo i podnosimo višestruke i velike žrtve. Možda veće od bilo koje druge opozicije u Evropi kako bismo zaštitili javni interes, slobodu i dostojanstvo Albanaca. U ovoj odbrani ostat ćemo neporaženi - rekao je.

Policija je spriječila demonstrante da nastave protest ispred plenarne sale albanskog parlamenta, a došlo je i do sukoba.

Stotine dodatnih policijskih snaga raspoređeno je na protest, a nekoliko putnih pravaca je blokirano za saobraćaj.

Opozicione stranke traže ostavku premijera Edija Rame i stvaranje privremene vlade, dok su upozorile da će se protesti nastaviti.

# ALBANIJA
# TIRANA
# PROTESTI
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