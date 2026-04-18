Ilegalni arsenal u kontejneru: Osuđen Hrvat (58) koji je slao oružje iz SAD

Pred Općinskim sudom u Metkoviću okončan je krivični postupak protiv hrvatskog državljanina (58), rođenog 1968. godine, koji je proglašen krivim zbog ilegalnog posjedovanja veće količine vatrenog naoružanja i pripadajućih dijelova.

Sporni predmeti otkriveni su u transportnom kontejneru koji je u Hrvatsku stigao iz Sjedinjenih Američkih Država.

Detalji pošiljke iz SAD

Sudskom presudom je utvrđeno da je osuđeni 6. maja 2025. godine, u slobodnoj zoni luke Ploče, u teretnom kontejneru koji je prethodno sam poslao iz Amerike, posjedovao niz prepravljenih poluautomatskih pušaka.

Radilo se o modelima BCA10 i BCA15 američke marke Bear Creek Arsenal, različitih kalibara, sa kojih su bili uklonjeni fabrički brojevi.

Pored pušaka, istražitelji su u kontejneru pronašli i:

Dva modifikovana pištolja Glock 17 (kalibar 9 mm Luger).

Dvanaest okvira velikog kapaciteta za duge cijevi.

Dodatne okvire za kratko naoružanje.

Cijevi i nosače zatvarača namijenjene poluautomatskim puškama.

Sud je zaključio da je optuženi svjesno posjedovao vojno i prepravljeno naoružanje, iako je znao da je takvo oružje, prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, strogo zabranjeno za civilnu upotrebu.

Ovim činom je izvršio krivično djelo protiv javnog reda, preciznije, nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavku oružja i eksplozivnih materija.

Zatvorska kazna

Za navedeno djelo sud mu je odredio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, ali je ona preinačena u uslovnu osudu. To podrazumijeva da osuđeni neće ići u zatvor ukoliko tokom trogodišnjeg roka provjere ne počini novo krivično djelo.

Ovakva mjera se u sudskoj praksi izriče kada se procijeni da se svrha kažnjavanja može ostvariti i bez zatvaranja, pod uslovom da se počinitelj ubuduće pridržava zakona.

Sudbina predmeta i sudski troškovi

Odlukom suda, sav arsenal, uključujući puške, pištolje i sve dijelove pronađene u luci Ploče, trajno je oduzet i biće uništen kako bi se spriječilo njegovo pojavljivanje na crnom tržištu.

S druge strane, osuđeniku je vraćen mobilni telefon iPhone Pro Max sa SIM karticom, koji je bio oduzet tokom istrage.

Kada je riječ o finansijskim obavezama, osuđeni je dužan da u državni budžet Republike Hrvatske uplati ukupno 1050 eura na ime troškova postupka.

Ovaj iznos čine troškovi vještačenja od 972 eura i paušalni sudski trošak od 78 eura, a rok za uplatu je 15 dana od pravosnažnosti presude.

Budući da su se i optuženi i Općinsko državno tužilaštvo u Metkoviću odmah po objavi odrekli prava na žalbu, presuda je momentalno postala pravosnažna i nema pisano obrazloženje.