Haos u Albaniji: Demonstranti Molotovljevim koktelima zasuli zgradu vlade

Tokom sinoćnjih protesta opozicije u Tirani, održanih 17. aprila ispred sjedišta Vlade Albanije, došlo je do ozbiljnih incidenata kada su pojedini učesnici skupa bacili pirotehniku i Molotovljeve koktele na zgradu institucije.
TIRANA
Snage reda su odgovorile upotrebom suzavca i postavljanjem kordona oko zgrade Vlade
Incidenti u Tirani. Platforma X
Tokom sinoćnjih protesta opozicije u Tirani, održanih 17. aprila ispred sjedišta Vlade Albanije, došlo je do ozbiljnih incidenata kada su pojedini učesnici skupa bacili pirotehniku i Molotovljeve koktele na zgradu institucije.
Situacija je eskalirala nakon govora Salija Beriše, lidera Demokratske partije Albanije, koji je istakao da je njegova stranka jedini preostali spas za državu, istovremeno optužujući aktuelnu vlast za vršenje pritiska na ekonomiju i stanovništvo.
Kako prenosi albanska agencija Tir-Fax, snage reda su odgovorile upotrebom suzavca i postavljanjem kordona oko zgrade Vlade, spriječivši dio demonstranata u pokušaju da se probije prema parlamentu.
Epilog sukoba su brojna privođenja, dok je više učesnika protesta i opozicionih poslanika zatražilo medicinsku pomoć zbog suzavca. Najmanje jedna osoba je hospitalizovana, a u napadima je povrijeđen i jedan policajac.
Ovo okupljanje predstavlja sedmi u nizu protesta kojima opozicija širom zemlje zahtijeva smjenu Vlade premijera Edija Rame i održavanje vanrednih izbora.
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