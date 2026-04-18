Haos u Albaniji: Demonstranti Molotovljevim koktelima zasuli zgradu vlade

Tokom sinoćnjih protesta opozicije u Tirani, održanih 17. aprila ispred sjedišta Vlade Albanije, došlo je do ozbiljnih incidenata kada su pojedini učesnici skupa bacili pirotehniku i Molotovljeve koktele na zgradu institucije.

Situacija je eskalirala nakon govora Salija Beriše, lidera Demokratske partije Albanije, koji je istakao da je njegova stranka jedini preostali spas za državu, istovremeno optužujući aktuelnu vlast za vršenje pritiska na ekonomiju i stanovništvo.

Kako prenosi albanska agencija Tir-Fax, snage reda su odgovorile upotrebom suzavca i postavljanjem kordona oko zgrade Vlade, spriječivši dio demonstranata u pokušaju da se probije prema parlamentu.