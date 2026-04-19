Vučić: Izgradit ćemo memorijalni centar u Donjoj Gradini, slobodarski narodi se trebaju suprotstaviti skrivanju istine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Donjoj Gradini da revizija historije ne postoji samo u Hrvatskoj, nego postoje pokušaji revizije historije u dobrom dijelu svijeta i da se tome trebaju suprotstaviti slobodarski narodi.

Vučić, koji u Donjoj Gradini prisustvuje obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog genocida u NDH, rekao je novinarima da ljudi najčešće misle da šutnjom ili sakrivanjem istine mogu da promijene to što se dogodilo.

- Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpjeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo - poručio je Vučić.

On je rekao da će predstavnici Srbije i RS svakog mjeseca da imaju sastanke da bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posjete Jasenovački cvijet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, "sramota samo po sebi". Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa, kako je rekao, u dobrom dijelu Evrope.

- Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo - dodao je Vučić.