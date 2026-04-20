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UNAPREĐENJE SPOSOBNOSTI

Srbija izvodi intenzivnu obuku PVO jedinica na naprednim sistemima

Pripadnici jedinica tokom obuke prolaze kompletan ciklus dejstava

Srbija izvodi intenzivnu obuku PVO jedinica. Anadolija

Anadolija

20.4.2026

Srbija provodi intenzivnu obuku svojih jedinica protivzračne odbrane (PVO) na savremenim raketnim sistemima HQ-17AE, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo odbrane.

Obuka se realizuje u rejonima mirnodopskog razmještaja, a cilj je unapređenje sposobnosti za borbenu upotrebu sistema i izvršavanje namjenskih zadataka. Aktivnosti obuhvataju pripreme za marš, marševanje, zauzimanje vatrenih položaja, pripremu za dejstvo i izvođenje protivvazduhoplovnih operacija.

Komandir raketne baterije iz Trećeg raketnog diviziona, kapetan prve klase Miloš Stanojković, izjavio je da je poseban fokus na reagovanju u uslovima savremenih prijetnji iz vazdušnog prostora, koje karakterišu masovni udari.

- Zbog toga se velika pažnja posvećuje dopuni borbenih vozila raketnim kompletima, kako u fazi pripreme tako i tokom samog izvođenja dejstava - rekao je Stanojković.

On je dodao da pripadnici jedinica tokom obuke prolaze kompletan ciklus dejstava — od otkrivanja i praćenja ciljeva do lansiranja raketa — uz naglasak na brzinu, preciznost i koordinaciju.

Savremeni raketni sistem HQ-17AE omogućava istovremeno praćenje i gađanje različitih ciljeva, uključujući avione, helikoptere, bespilotne letjelice i krstareće rakete, iz mjesta i pokreta.

Ministarstvo odbrane ističe da kontinuirana obuka doprinosi visokom nivou operativne spremnosti za zaštitu vojnih objekata, ključne infrastrukture i teritorije od prijetnji iz vazdušnog prostora.

# SRBIJA
# VOJSKA SRBIJE
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