Srbija izvodi intenzivnu obuku PVO jedinica na naprednim sistemima

Srbija provodi intenzivnu obuku svojih jedinica protivzračne odbrane (PVO) na savremenim raketnim sistemima HQ-17AE, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo odbrane.

Obuka se realizuje u rejonima mirnodopskog razmještaja, a cilj je unapređenje sposobnosti za borbenu upotrebu sistema i izvršavanje namjenskih zadataka. Aktivnosti obuhvataju pripreme za marš, marševanje, zauzimanje vatrenih položaja, pripremu za dejstvo i izvođenje protivvazduhoplovnih operacija.

Komandir raketne baterije iz Trećeg raketnog diviziona, kapetan prve klase Miloš Stanojković, izjavio je da je poseban fokus na reagovanju u uslovima savremenih prijetnji iz vazdušnog prostora, koje karakterišu masovni udari.

- Zbog toga se velika pažnja posvećuje dopuni borbenih vozila raketnim kompletima, kako u fazi pripreme tako i tokom samog izvođenja dejstava - rekao je Stanojković.

On je dodao da pripadnici jedinica tokom obuke prolaze kompletan ciklus dejstava — od otkrivanja i praćenja ciljeva do lansiranja raketa — uz naglasak na brzinu, preciznost i koordinaciju.

Savremeni raketni sistem HQ-17AE omogućava istovremeno praćenje i gađanje različitih ciljeva, uključujući avione, helikoptere, bespilotne letjelice i krstareće rakete, iz mjesta i pokreta.

Ministarstvo odbrane ističe da kontinuirana obuka doprinosi visokom nivou operativne spremnosti za zaštitu vojnih objekata, ključne infrastrukture i teritorije od prijetnji iz vazdušnog prostora.