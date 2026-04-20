Kos: Čekamo izvještaj Venecijanske komisije prije odluke o isplati sredstava Srbiji

Europska komisija želi vidjeti kako će Srbija reagirati na izvještaj Venecijanske komisije o izmjenama pravosudnih zakona prije odluke o isplati europskih sredstava u okviru Plana za rast.

- Trenutačno procjenjujemo ispunjava li Srbija i dalje uvjete za plaćanje u okviru europskih financijskih instrumenata. Sada ćemo čekati kako bismo vidjeli kako će Srbija reagirati na izvještaj Venecijanske komisije o izmjenama pravosudnih zakona i jasno je da očekujemo da Srbija 100 posto ispuni ono što će reći Venecijanska komisija - rekla je povjerenica za proširenje Marta Kos u raspravi na odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta, javlja Hina.

Kos je istaknula da je Komisija “sve više zabrinuta” zbog onoga što se događa u Srbiji, između ostaloga, i zbog izmjena zakona koje potkopavaju neovisnost pravosuđa, obračuna s prosvjednicima i ugrožavanja neovisnosti medija te neusklađivanja s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.

- Očekujemo da će Srbija osigurati slobodu izražavanja, da će osigurati slobodu medija, inače nećemo moći platiti sredstva iz Plana rasta - rekla je Kos.

Plan rasta za zapadni Balkan predviđa šest milijardi eura za šest zemalja iz toga područja. Od toga za Srbiju je namijenjeno 1,6 milijardi eura, a do sada joj je isplaćeno oko 110 milijuna eura. “Dakle, pod upitnikom je oko 1,5 milijardi ako Srbija ne ispuni svoje obveze”, rekla je Kos.

- Mi smo u kontaktu sa srbijanskom vodstvom, obećali su da će ispuniti što se traži. Želimo vidjeti da Srbija organizira slobodne i poštene izbore. Očekujemo da Srbija provede sve ostale preporuke vezane uz izbore - rekla je Kos.