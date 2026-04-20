Kosovo proglasilo Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom

Vlada Kosova je na sjednici u Prištini donijela odluku da Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) proglasi terorističkom organizacijom, uz obrazloženje da se time jača međunarodna sigurnost i saradnja sa saveznicima.

Odluka je usvojena na sjednici održanoj u ponedjeljak, a premijer Aljbin Kurti poručio je da se ovim potezom Kosovo jasno svrstava uz svoje partnere.

- Kroz ovu odluku Kosovo jača svoj stav u odbrani međunarodne sigurnosti, demokratskih vrijednosti i ljudskih prava - izjavio je Kurti, dodajući da je riječ o usklađivanju sa strateškim saveznicima u zajedničkoj borbi protiv terorizma.

On je IRGC opisao kao "strukturu koja koristi terorizam i organizovano nasilje kao instrument vanjske politike, doprinoseći regionalnoj i globalnoj destabilizaciji". Islamska revolucionarna garda predstavlja ideološko krilo vojske Irana i formirana je nakon Iranske revolucije 1979. godine s ciljem zaštite vjerskog vodstva.

Ova formacija ima snažan utjecaj u iranskoj ekonomiji, kontrolirajući ili posjedujući brojne kompanije, uključujući i ključne strateške sektore. Više država već je uvrstilo IRGC na liste terorističkih organizacija, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.

Nedavno je i Evropska unija proglasila ovu formaciju terorističkom organizacijom nakon što su vlasti u Teheranu nasilno ugušile antivladine proteste ranije ove godine. Organizacije za ljudska prava navode da je tokom demonstracija u Iranu ubijeno više od 6.000 ljudi.

Prema tim navodima, na demonstrante su pucale sigurnosne snage, uključujući i pripadnike Revolucionarne garde. Iran, sa više od 91 milion stanovnika, ne priznaje Kosovo kao državu i nema zvanične diplomatske odnose s Prištinom.

Stavljanje neke organizacije na crnu listu obično podrazumijeva zamrzavanje njene imovine u toj zemlji i uvođenje viznih ograničenja za njene lidere i zvaničnike.