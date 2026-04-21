Poznati detalji razgovora Vučića i novog premijera Mađarske

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa novoizabranim premijerom Mađarske Peterom Mađarom (Magyar).

Inače, Vučić je među prvim liderima koji su uspostavili direktan dijalog sa novoizabranim premijerom, potvrđujući strateško partnerstvo Beograda i Budimpešte.

- Čestitao sam Peteru Mađaru na izbornoj pobjedi. Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa. Razmotrili smo i neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između naših zemalja, stabilan razvoj, sigurnije snabdijevanje i snažnije regionalno povezivanje. Razmijenili smo mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u našim zemljama, kao i o EU putu Srbije.