Brnabić zamjerila poslaniku: To što smo i vi i ja gej, ne znači da smo na ti

Sjednicu Skupštine Srbije koja je održana danas obilježila je žustra rasprava između predsjedavajuće Ane Brnabić i narodnog poslanika Miloša Parandilovića.

Nakon što mu je izrečena opomena, Parandilović se povišenim tonom obratio Brnabić i pritom joj nije persirao.

- Hajde, izreci još jednu opomenu. A, to što ova baba iz Kikinde nas naziva budalama, to ti nije za opomenu? Je li? To ti nije za opomenu - upitao je on.

Brnabić mu je odgovorila da njih dvoje nisu „na ti“.

- I da vam kažem Miloše, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. Je li u redu? Nemojte tako. Jedno je seksualna orijentacija, a drugo je da li smo prijatelji. Te dvije stvari ne podrazumijevaju jedna drugu. Kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Važi - poručila je.