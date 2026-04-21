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NIJE JE PERSIRAO

Brnabić zamjerila poslaniku: To što smo i vi i ja gej, ne znači da smo na ti

Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi pravite gej aferu. Zašto, upitao je tada Parandilović

Brnabić i Parandilović: Rasprava na sjednici. Screenshot / YouTube

A. O.

21.4.2026

Sjednicu Skupštine Srbije koja je održana danas obilježila je žustra rasprava između predsjedavajuće Ane Brnabić i narodnog poslanika Miloša Parandilovića.

Nakon što mu je izrečena opomena, Parandilović se povišenim tonom obratio Brnabić i pritom joj nije persirao.

- Hajde, izreci još jednu opomenu. A, to što ova baba iz Kikinde nas naziva budalama, to ti nije za opomenu? Je li? To ti nije za opomenu - upitao je on.

Brnabić mu je odgovorila da njih dvoje nisu „na ti“.

- I da vam kažem Miloše, to što smo gej i vi i ja, ne znači da možemo da budemo na ti. Je li u redu? Nemojte tako. Jedno je seksualna orijentacija, a drugo je da li smo prijatelji. Te dvije stvari ne podrazumijevaju jedna drugu. Kao što se vidi. Tako da se zadržimo mi na vi. Važi - poručila je.

Podsjećanja radi, i prošle godine je između njih dvoje došlo do rasprave u Skupštini, nakon što su pojedini tabloidi izvještavali o tzv. „gej aferi“ Miloša Parandilovića.

- Ja sa drugom kog znam od desete godine života odem na more, vi pravite gej aferu. Zašto - upitao je tada Parandilović.

Brnabić mu je odgovorila da je vidjela kako su mediji od toga napravili aferu, ali da to smatra neprimjerenim.

- Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera. A ja to podržavam. Makar vas ja podržavam. Prvi put sam od vas čula gej afera. Ja sam mislila samo afera, kad ono gej afera - kazala je Brnabić.

# SRBIJA
# SJEDNICA
# SKUPŠTINA SRBIJE
# ANA BRNABIĆ
# MILOŠ PARANDILOVIĆ
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