Američka ambasadorica u Hrvatskoj najavila zlatno doba za ove dvije zemlje, govorila i o Južnoj interkonekciji

Američka ambasadorica u Hrvatskoj Nikol Mekgro (Nicole McGraw) najavila je kako Hrvatsku i SAD očekuje "zlatno doba" u odnosima. Također, pojasnila je kako će krajem aprila u Dubrovniku biti potpisani brojni ugovori koji će uključivati i BiH.

U intervjuu za Hinu, Mekgro je najavila kako će se na samitu Inicijative triju mora potpisati vrijedni ugovori o američkim ulaganjima u umjetnu inteligenciju te sporazum o Južnoj interkonekciji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

- Nema boljeg vremena za biti američka ambasadorica u Hrvatskoj. Svoj mandat vidim kao priliku za zlatno doba u odnosima SAD i Hrvatske i svakog ću dana naporno raditi kako bi što više toga postigla za dobrobit SAD i odnosa naših zemalja - rekla je Mekgro.

Nakon toga, osvrnula se na energetska pitanja te je navela kako će Hrvatska preko Terminala na Krku uvoziti američki ukapljeni plin i izvoziti ga u regiju.

Idući korak je, tvrdi, povezivanje terminala plinovodom Južna interkonekcija s BiH i dalje prema Srbiji, kao i jonski plinovod prema Crnoj Gori i Albaniji.

- To je sjajno i za SAD i za Hrvatsku koja ne samo da dobiva energiju nego je i izvozi - rekla je Mekgro.

Osvrnula se i na pitanje umjetne inteligencije te je navela kako je država napravila veliki iskorak.

- Ako imate energiju imate i umjetnu inteligenciju (AI). Sposobnost da imate energiju i podatkovne centre odvojit će lidere od zemalja koji pokušavaju uhvatiti korak. Snažno vjerujem da će Hrvatska biti jedan od tih lidera - istaknula je.