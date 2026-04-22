Crnogorski pomorci se nalazili na brodu koji su iranske snage napale i zaplijenile

Na kontejnerskom brodu "MSC Francesca", koji su danas u Hormuškom moreuzu napale i zaplijenile iranske snage, nalaze se i pomorci iz Crne Gore.

Iz Ministarstva pomorstva potvrđeno je za "Vijesti" da su zapovjednik i upravitelj stroja na brodu državljani Crne Gore. Iz resora kojim rukovodi Filip Radulović naveli su da su sve nadležne službe angažovane na praćenju situacije i prikupljanju dodatnih informacija.

Zbog događaja u Hormuškom moreuzu alarmirane su i druge institucije Vlade Crne Gore, dok se očekuje i zvanična reakcija Ministarstva vanjskih poslova prema vlastima u Teheranu.

Zaplijenjena dva broda

Iranska revolucionarna garda saopćila je da su zaplijenjeni brodovi "Epaminodes" i "MSC Francesca". Za brod kompanije MSC, koji plovi pod zastavom Paname i na kojem se nalaze crnogorski pomorci, iz Irana su naveli da je "MSC Francesca" "povezana sa cionističkim režimom", odnosno vlastima u Izraelu, bez dodatnog pojašnjenja te tvrdnje.

Informacije o događajima vezanim za kontejnerski brod od 131.770 tona, koji je zajedno s još nekoliko trgovačkih plovila pokušao napustiti Perzijski zaljev i kroz Hormuški moreuz uploviti u Omanski zaljev, još uvijek nisu u potpunosti potvrđene.

IRGC otvorio vatru

Zapadni mediji prenose da je iranska revolucionarna garda, navodno s jednog od svojih plovila, otvorila vatru na "MSC Francescu" i pogodila brod italijansko-švicarske kompanije Mediterranean Shipping.

Prema dostupnim informacijama, u ovom incidentu, srećom, nije bilo povrijeđenih među članovima posade.

Nakon napada, koji se dogodio u međunarodnim vodama Hormuškog moreuza, približno šest milja od granice teritorijalnih voda Irana, brod je zaplijenjen i naređeno mu je da se zaustavi u blizini iranske obale.

Iz komande mornarice Iranske revolucionarne garde potom je potvrđeno da su zaplijenili "MSC Francescu" i još jedno trgovačko plovilo.

- Dva broda koja su prekršila zabranu prolaza kroz Hormuz i koja su ugrozila pomorsku sigurnost time što su plovila ovim područjem bez potrebnih dozvola i uz manipulaciju navigacionim sistemima, zaplijenjena su od Mornarice revolucionarne garde Irana i naređeno im je da se upute prema iranskoj obali - navodi se u saopćenju.