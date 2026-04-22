Četiri Crnogorca su na brodu koji je zaplijenio Iran u Hormuškom moreuzu: Poznato u kakvom su stanju

Iranske snage zaustavile su trgovački brod “MSC Francesca” u Hormuškom moreuzu, na kojem se nalaze i četiri crnogorska pomorca, potvrdio je ministar pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

On je naveo da su, prema informacijama s broda, svi članovi posade, uključujući i crnogorske državljane, u dobrom zdravstvenom stanju i da su sigurni.

- Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravstvenom stanju i bezbjedni - izjavio je Radulović.

U toku pregovori

U međuvremenu, kako je saopćeno, u toku su pregovori između brodarske kompanije i iranske strane, dok nadležne institucije Crne Gore održavaju stalnu komunikaciju s posadom i prate situaciju.

- Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost naših pomoraca - poručio je Radulović.

Podsjetimo, iranske snage zaplijenile su dva kontejnerska broda u Hormuškom moreuzu, svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp produžio primirje s Iranom na neodređeno vrijeme.

Zaoštrena situacija

Iranska Revolucionarna garda navela je da su plovila zadržana zbog navodnog kršenja pravila plovidbe i ugrožavanja pomorske sigurnosti.

Oba broda su ranije prijavila incidente u blizini obala Irana i Omana.

Ovaj potez dodatno zaoštrava situaciju u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, te dodatno otežava ionako napete pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su opterećeni sporovima oko pomorske blokade i međusobnog nepovjerenja.